Schnäppchen

Bis zu 50 Prozent Rabatt: Amazon kündigt neue Second Chance Deal Days an

René Hesse
Von
1 Kommentar
Amazon 1

Amazon startet vom 1. bis 10. September 2026 die Second Chance Deal Days mit Rabatten von bis zu 50 Prozent.

Zehntausende retournierte und generalüberholte Produkte aus Technik, Küche, Gaming und Heimwerken sollen günstiger angeboten werden. Der maximale Rabatt von 50 Prozent bezieht sich laut Amazon auf die UVP vergleichbarer Neuware.

Amazon beziffert sein Angebot an retournierten und generalüberholten Artikeln inzwischen auf mehr als 40 Millionen Produkte. Deutsche Kunden hätten 2025 durch Gebrauchtkäufe mehr als 170 Millionen Euro gespart.

Europaweit überstieg der Umsatz mit gebrauchten Produkten bei Amazon im vergangenen Jahr die Marke von 2 Milliarden Euro.

Amazon baut Geschäft mit gebrauchten Produkten aus

Die wichtigsten Zahlen zu Amazons Second-Chance-Geschäft:

  • Second Chance Deal Days vom 1. bis 10. September 2026
  • bis zu 50 Prozent Rabatt gegenüber der UVP
  • mehr als 3,5 Milliarden Euro Investitionen von 2024 bis 2026
  • durchschnittlich rund 20 Prozent Ersparnis bei Gebrauchtware

Während der Aktion gibt es unter anderem Produkte von Sony, Samsung, Beats und LEGO. Gebrauchte Taschen und Accessoires des Luxury-Verkäufers Luxclusif werden erstmals zusätzlich um 15 Prozent reduziert.

Amazon verkauft Retouren über „Amazon Retourenkauf“ und generalüberholte Ware über „Amazon Renewed“. Retouren werden nach Unternehmensangaben geprüft, bei Bedarf gereinigt oder repariert und anschließend erneut verkauft oder teilweise gespendet.

Zur Aktion →

Ich finde den Ausbau sinnvoll, denn gerade bei Technik können geprüfte Rückläufer eine interessante Alternative zur Neuware sein. Entscheidend bleibt aber der tatsächliche Straßenpreis. Ein hoher Rabatt auf die UVP ist nicht automatisch ein gutes Angebot.


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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Oh super! Gerade beim Retourenkauf konnte ich immer gut sparen.

    Antworten

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