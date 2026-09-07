Tarife

Bis zu 60 GB extra: congstar verlängert seine Prepaid-Aktion

René Hesse
Von
Congstar (KI)

Der Mobilfunkanbieter congstar setzt seine Prepaid-Sommeraktion bis zum 30. September 2026 mit mehr Datenvolumen fort.

Neukunden erhalten bei Aktivierung ausgewählter Prepaid-Allnet-Tarife weiterhin zusätzliches Highspeed-Datenvolumen ohne höheren Grundpreis. Gleichzeitig kostet das Starterpaket während der zweiten Aktionsphase einmalig 4,99 Euro. Nach Unternehmensangaben ist zudem ein Startguthaben in Höhe des jeweiligen Tarifpreises enthalten.

congstar Prepaid mit bis zu 60 GB zusätzlichem Datenvolumen

Am stärksten fällt die Aufstockung beim Jahrespaket aus. Dort steigt das enthaltene Datenvolumen von 240 auf 300 GB. Das entspricht einem Plus von 60 GB beziehungsweise 25 Prozent. Die Allnet-Tarife bieten zudem eine Telefonie-Flat in deutsche Netze und Zugang zum 5G-Netz der Telekom.

Die wichtigsten Tarifänderungen im Überblick:

  • Allnet S: 7 statt 5 GB für 7 Euro je 4 Wochen
  • Allnet M: 33 statt 25 GB für 10 Euro je 4 Wochen
  • Allnet L: 45 statt 40 GB für 12 Euro je 4 Wochen
  • Allnet XL: 55 statt 50 GB für 16 Euro je 4 Wochen
  • Jahrespaket: 300 statt 240 GB für 100 Euro

Der Tarif Allnet XS bleibt bei 1 GB für 5 Euro je 4 Wochen. Bei M, L, XL und dem Jahrespaket ist außerdem das sogenannte GB+ Versprechen enthalten.

Zu den congstar Prepaid-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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