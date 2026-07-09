Gaming

Black Flag: Ubisoft feiert das neue Assassin’s Creed mit Entlassungen

Autor-Bild
Von
|

Die ersten Stimmen zum neuen Assassin’s Creed Black Flag Resynced sind bisher sehr positiv und laut Insider Gaming laufen auch die Vorbestellungen gut und es gibt allgemein ein hohes Interesse am Spiel. Feiern wird man dies jedoch nicht.

Laut Quelle wurden die Feierlichkeiten zum heutigen Marktstart abgesagt und es gibt nur ein kleines Catering vor Ort, denn bei Ubisoft Barcelona müssen über 50 Mitarbeiter gehen und viele haben am Remake von Assassin’s Creed gearbeitet.

Das ist also der aktuelle Stand der Branche und die traurige Welt. Auf der einen Seite freuen sich heute sicher viele über das Spiel, auf der anderen Seite sind viele Mitarbeiter auf der Suche nach einem neuen Job. Oder wie es ein Mitarbeiter von Ubisoft, der entlassen wurde, laut Insider Gaming auf Nachfrage treffend schreibt:

Diese Entlassungen stehen im Zusammenhang mit den allgemeinen Problemen am Arbeitsplatz. Es handelt sich hierbei nicht um einen Einzelfall, sondern um ein Muster aus anhaltender Misshandlung, Abwanderung von Fachkräften, erzwungenen Kündigungen infolge der Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte und einer zunehmend von oben nach unten gerichteten Führungskultur, in der die Mitarbeiter bei Entscheidungen, die ihre Arbeit betreffen, kaum Mitspracherecht haben.

Konsolen: Das „Problem“ mit der digitalen Zukunft

Ich bin damit aufgewachsen, dass ich Disketten für Applikationen in einen PC stecken musste, meine Musik wurde erst auf Kassetten…

8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Black Flag: Ubisoft feiert das neue Assassin’s Creed mit Entlassungen
Weitere Neuigkeiten
Polestar 4 Detail Header
Polestar tritt auf der Stelle und wirbt mit einem „Verkaufsrekord“
in Mobilität
Lidl testet digitale Zoll-App dAKZ in Grenzfilialen
in Handel
MG Cyber: So sieht das elektrische „Traumauto“ aus
in Mobilität
Das neue Tesla Model Y könnte auch bald bei uns starten
in Mobilität
Das ist der MG2: Erste Preview für das günstige Elektroauto
in Mobilität
BYD bringt Elektroauto, dass Porsche nicht liefern kann
in Mobilität
Doom Dark Ages Header
Schock bei Doom-Entwicklern: id Software ist am Ende
in Gaming
Volkswagen stellt sich neu auf: Ab 2030 weht ein anderer Wind
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ hat ein massives Kostenproblem
in Dienste
Nuki senkt Preise für smartes Zubehör – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update