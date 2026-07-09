Black Flag: Ubisoft feiert das neue Assassin’s Creed mit Entlassungen

Die ersten Stimmen zum neuen Assassin’s Creed Black Flag Resynced sind bisher sehr positiv und laut Insider Gaming laufen auch die Vorbestellungen gut und es gibt allgemein ein hohes Interesse am Spiel. Feiern wird man dies jedoch nicht.

Laut Quelle wurden die Feierlichkeiten zum heutigen Marktstart abgesagt und es gibt nur ein kleines Catering vor Ort, denn bei Ubisoft Barcelona müssen über 50 Mitarbeiter gehen und viele haben am Remake von Assassin’s Creed gearbeitet.

Das ist also der aktuelle Stand der Branche und die traurige Welt. Auf der einen Seite freuen sich heute sicher viele über das Spiel, auf der anderen Seite sind viele Mitarbeiter auf der Suche nach einem neuen Job. Oder wie es ein Mitarbeiter von Ubisoft, der entlassen wurde, laut Insider Gaming auf Nachfrage treffend schreibt:

Diese Entlassungen stehen im Zusammenhang mit den allgemeinen Problemen am Arbeitsplatz. Es handelt sich hierbei nicht um einen Einzelfall, sondern um ein Muster aus anhaltender Misshandlung, Abwanderung von Fachkräften, erzwungenen Kündigungen infolge der Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte und einer zunehmend von oben nach unten gerichteten Führungskultur, in der die Mitarbeiter bei Entscheidungen, die ihre Arbeit betreffen, kaum Mitspracherecht haben.

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