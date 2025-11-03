Black Month 2025 gestartet: Neue Unlimited-Tarife ab 14,99 Euro

Unlimited Mobile startetab heute mit Black-Month-Angeboten und neuen Tiefpreisen für Unlimited-Tarife.

Ab sofort beginnt bei unlimited-mobile.de der sogenannte Black Month. Das Unternehmen kündigt für diesen Zeitraum deutlich reduzierte Preise für seine Mobilfunktarife mit unbegrenztem Datenvolumen an. Die Tarife sind laut Anbieter in allen deutschen Netzen verfügbar und sowohl monatlich kündbar als auch mit 24 Monaten Laufzeit buchbar.

Neue Unlimited-Tarife mit flexiblen Laufzeiten

Unlimited Mobile listet für das Netz von o2 mehrere Varianten: den „Allnet Unlimited Basis“ mit 5 Mbit/s, den „Advanced“ mit 50 Mbit/s und den „Max“ mit bis zu 300 Mbit/s. Bei monatlicher Kündigung beginnen die Preise bei 19,99 Euro, mit zweijähriger Laufzeit ab 14,99 Euro. Die Anschlussgebühr entfällt laut Unternehmensangaben in allen Fällen.

Weitere Tarife mit längerer Laufzeit

o2 Allnet Unlimited Advanced (50 Mbit/s) – 19,99 €/Monat

o2 Allnet Unlimited Max (300 Mbit/s) – 24,99 €/Monat

Telekom Magenta Mobil XL (300 Mbit/s) – 39,95 €/Monat

Vodafone Giga XL (300 Mbit/s) – 39,99 €/Monat

Laut Unlimited Mobile gilt das Angebot für Neukunden während des gesamten Aktionszeitraums. Das Unternehmen hebt besonders die o2-Tarife „Mobile Unlimited Max“ und „Advanced“ als „Top Performer“ hervor. Bleib zu hoffen, dass man innerhalb des Aktionsmonats noch weitere Aktionen startet.

