Kurz nach dem Release von GTA 6 für die PlayStation und Xbox tauchte auch ein Xbox-Build von „Cyberleek“ auf, der im Vorfeld für viele Leaks zum Spiel sorgte. Und genau dieser sorgt für einen Wettlauf zwischen den Moddern und Rockstar.

Diese Woche gab es bereits einen ersten Versuch von einem Nutzer namens „NotRexed“, dieser wurde allerdings sehr schnell von Take-Two entfernt. Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit, bis eine PC-Version von GTA 6 im Netz auftaucht.

Die Frage ist natürlich, ob man das Spiel in dieser Qualität und illegal zocken will, denn GTA 6 soll ja bereits im ersten Quartal von offizieller Seite auf den PC kommen (wurde bisher aber noch nicht bestätigt). Will man also wirklich eine sehr schlecht optimierte Konsolenversion zocken? Also davon ab, dass das nicht legal wäre.

Bevor ich mir aber so eine Version von GTA 6 sichern würde, würde ich mir lieber eine aktuelle Konsole ausleihen und es auf diesem Weg zocken. Sonst würde ich abwarten, bis Rockstar das Spiel optimal für aktuelle PC-Hardware optimiert hat.

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