GTA 6 für den PC: Der Wettlauf hat begonnen
Kurz nach dem Release von GTA 6 für die PlayStation und Xbox tauchte auch ein Xbox-Build von „Cyberleek“ auf, der im Vorfeld für viele Leaks zum Spiel sorgte. Und genau dieser sorgt für einen Wettlauf zwischen den Moddern und Rockstar.
Diese Woche gab es bereits einen ersten Versuch von einem Nutzer namens „NotRexed“, dieser wurde allerdings sehr schnell von Take-Two entfernt. Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit, bis eine PC-Version von GTA 6 im Netz auftaucht.
Die Frage ist natürlich, ob man das Spiel in dieser Qualität und illegal zocken will, denn GTA 6 soll ja bereits im ersten Quartal von offizieller Seite auf den PC kommen (wurde bisher aber noch nicht bestätigt). Will man also wirklich eine sehr schlecht optimierte Konsolenversion zocken? Also davon ab, dass das nicht legal wäre.
Bevor ich mir aber so eine Version von GTA 6 sichern würde, würde ich mir lieber eine aktuelle Konsole ausleihen und es auf diesem Weg zocken. Sonst würde ich abwarten, bis Rockstar das Spiel optimal für aktuelle PC-Hardware optimiert hat.
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Ich denke nicht das sich ein PC Spieler eine Konsole ausleihen wird. Es wird eher entscheidend sein, ob Rockstar wirklich Q1/2027 als release Datum ankündigt. Dann würde viele vermutlich eher auf die offizielle PC Version warten. Falls dies nicht der Fall ist wird die Performance der Version entscheidend sein. Durch KI laufen selbst neue Titel bereits sehr flüssig auf dem PC. Das Zelda remake gab es beispielsweise kurz nach release auf dem PC und sogar mit mehr fps. Solche version sind aber immer mit Vorsicht zu genießen.