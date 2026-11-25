Huawei hat diese Woche einen Rückschlag in den USA erfahren, denn man wurde von einem Gericht in New York für schuldig befunden. Die Vorwürfe, dass Huawei beispielsweise US-Unternehmen ausspioniert hat, sind damit „bestätigt“.

Huawei wurde in 10 von 12 Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Geldwäsche, Verstoß gegen US-Sanktionen, Bankbetrug und Verschwörung zum Betrug der USA. Das Urteil soll allerdings erst im September 2027 folgen.

Ein großes Statement von Huawei gibt es bisher noch nicht, man gab auf Nachfrage von NBC News nur an, dass das Urteil „ohne rechtliche oder sachliche Grundlage“ getroffen wurde und man gegen die Entscheidung Berufung einlegen möchte.

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