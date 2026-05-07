Blink bringt 2K-Türklingeln zum Kampfpreis

Die Amazon-Tochter Blink erweitert ihr Smart-Home-Angebot um zwei neue Videotürklingeln mit 2K-Auflösung.

Blink hat mit der Videotürklingel 2K+ erstmals ein rein festverdrahtetes Modell vorgestellt. Laut Unternehmensangaben soll die dauerhafte Stromversorgung eine konstant zuverlässige Nutzung ermöglichen. Die neue Türklingel liefert Videos in 2K-Qualität und richtet sich an Haushalte mit vorhandener Verkabelung an der Haustür.

Zusätzlich bringt Blink eine batteriebetriebene Variante der Videotürklingel 2K+ auf den Markt. Dieses Modell bietet ebenfalls 2K-Videoqualität und soll laut Hersteller ein erweitertes Sichtfeld von Kopf bis Fuß erfassen. Dadurch sollen sowohl Besucher als auch abgestellte Pakete vollständig sichtbar bleiben.

Blink erweitert Smart-Home-Sicherheit mit neuen 2K-Türklingeln

Beide Modelle lassen sich laut Blink über die eigene App verwalten. Nutzer können dort Live-Videos abrufen, Benachrichtigungen empfangen und bestehende Blink-Geräte integrieren. Die Installation soll sowohl bei der kabelgebundenen als auch bei der Akku-Version „einfach“ umsetzbar sein.

Preise der neuen Blink-Produkte:

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