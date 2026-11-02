Mobilität

BMW fährt ab 2027 „selbstständig“ in die Stadt

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

BMW baut sein Angebot für teilautomatisiertes Fahren (SAE Level 2) aus und bringt euch von der Autobahn, über die Landstraße bis in die Stadt. 2027 geht es bei uns in Deutschland los, so BMW, und weitere Länder sollen dann mit der Zeit folgen.

Die neuen „Assistenzfunktionen mit BMW Symbiotic Drive“ sind bereits in neuen Modellen wie dem iX3, iX4 und 3er verbaut (also die Hardware), die Funktionen kommen aber „per Update“. Über mögliche Preise hat sich BMW nicht geäußert.

Die Zulassung der neuen Assistenzsysteme erfolgt auf Basis des Regelwerks der aktualisierten UNECE R171 (DCAS Serie 2). Die erforderlichen Zulassungstests im Realverkehr wurden von einem unabhängigen technischen Dienst bereits erfolgreich abgeschlossen. Damit sind die technischen Voraussetzungen für die Genehmigung des Systems vorbehaltlich der behördlichen Bestätigung Anfang 2027 erfüllt.

Entscheidend für diese Funktionen ist, dass das „System einen aufmerksamen Fahrer am Steuer erkennt“, so BMW, man kann sich also nicht zurücklehnen und mit der Switch zocken oder die Zeitung lesen, wir sprechen hier noch von SAE Level 2.

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  1. René H. 🔱
    sagt am

    In die Stadt aber nicht durch die Stadt?

    Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Für mich wird das erst interessant wenn ich währendessen schlafen kann oder das Auto über das Smartphone zu mir rufen kann und es dann selbständig zu mit fährt.
    Glaube allerdings kaum, dass ich das in leistbaren Fahrzeugen noch erleben were.

    Antworten
    1. gork 🏆
      sagt am zu Philipp ⇡

      Wenn du noch 10 Jahre lebst, 100%

      Antworten

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