BMW geht neue Wege bei den Performance-Elektroautos

Der kommende BMW iX3, das erste Modell der Neuen Klasse, wird auch BMW iX3 heißen. Es ist zwar ein großer Neustart der Elektroautos, aber die normalen Elektro-Modelle werden auch noch nach 2026 als BMW iX3, BMW i3 und Co. bekannt sein.

Das trifft auch auf die Performance-Ableger zu, wir bekommen also ziemlich sicher einen BMW iX3 M60 xDrive mit mehr Leistung. Doch mit dem BMW i3 (elektrischer 3er) wird es auch erstmals ein echtes M-Modell geben, was dann vollelektrisch ist.

Ein elektrischer BMW M3 kommt

Hier geht BMW neue Wege, so Motor1, der elektrische BMW M3 ist einfach nur ein BMW M3. Kombinationen wie einen BMW i3 M oder gar BMW iM3 wird es bei der Marke aus München nicht geben, ein „i“ wird „niemals“ bei einem „M“ kombiniert.

Bleibt abzuwarten, wie sich dann BMW M3 Elektro und BMW M3 Verbrenner in Zukunft voneinander unterscheiden werden, bisher war das mit dem „i“ für den Kunden eindeutig. Daher bleibt es übrigens auch (vorerst), der elektrische 3er wird also definitiv ein i3, auf dem Massenmarkt hat sich das „i“ sehr positiv etabliert.

Das ist übrigens nicht selbstverständlich, wie man bei Mercedes sieht, die sich zwar nicht komplett vom EQ-Branding getrennt haben, es ist jetzt aber deutlich dezenter im Hintergrund. Doch warten wir mal ab, wie sich das bei BMW M am Ende wirklich entwickelt, das erste M-Elektroauto dürfte erst gegen 2028 kommen.