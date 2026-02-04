BMW i3: Der elektrische 3er geht den nächsten Schritt

BMW spricht davon, dass man beim ganz neuen i3 ein „wichtiges Etappenziel erreicht“ habe, denn die ersten Vorserienfahrzeuge rollen jetzt in München vom Band. Die Serienproduktion des elektrischen 3er soll im zweiten Halbjahr starten.

Der Konzern spricht von einer „nahezu serienreifen Produktion“, jetzt gilt es, dass man alle möglichen Fehler findet und im Laufe des Frühjahrs beseitigt, damit das in ein paar Monaten richtig losgehen kann. Der neue i3 wird natürlich noch 2026 für Kunden vorgestellt und kann bestellt werden, unklar ist, wann ausgeliefert wird.