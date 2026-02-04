Audi A4 e-tron: Das „wichtigste E-Auto“ steht erst 2028 an

Mobilität

Mercedes bringt bald die elektrische C-Klasse und BMW bereitet sich schon mit Hochdruck auf den elektrischen 3er gegen Ende des Jahres vor, doch Audi hat 2026 keine Antwort parat. Dabei war der elektrische A4 einst für 2025 geplant.

Doch der Plan hat sich geändert und statt der PPE (Premium Platform Electric) wird Audi jetzt doch die SSP (Scalable Systems Platform) des Konzerns abwarten. Laut „Stimme“ sei die Markteinführung des Audi A4 e-tron daher für 2028 vorgesehen.

Neue Plattform, aktuellere Technik, frische Software von Rivian, laut Quelle sei es das „wichtigste E-Auto“ bei Audi in den kommenden Jahren. Der elektrische A4 wird auch der Auftakt der neuen Plattform sein, die für Volkswagen wichtig ist.

Außerdem bekommt der elektrische A4 im Gegensatz zum elektrischen A6, der mit der PPE entwickelt wurde, dann auch direkt die neue Designsprache, die man 2027 mit einem Sportwagen einführen wird. Mit der neuen Optik verspricht Audi auch eine neue Wertigkeit und der A4 e-tron ist das erste Volumenmodell dieser Art.

Ich bin gespannt, wie groß der Unterschied zwischen PPE und SSP am Ende sein wird und ob sich die Verspätung wirklich lohnt. Es deutet sich ja bereits an, dass das mit 2028 knapp werden könnte und mal wieder die Software das Problem ist.

Porsche Mission R Header

Überraschung bei Porsche: Krise könnte für Aus eines Modells sorgen

Porsche befindet sich in einer Krise und muss schauen, dass man in den nächsten Jahren die Kosten senkt und mit…

4. Februar 2026 | Jetzt lesen →

