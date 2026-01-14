Mobilität

BMW will mit elektrischem M3 auch Verbrenner-Fans abholen

Der BMW iX3 ist offiziell und kommt bald zu Kunden und später in diesem Jahr wird es auch noch einen BMW i3 als elektrischen 3er geben. Für 2027 ist dann der erste BMW M als Elektroauto geplant und den Anfang wird hier ein BMW M3 machen.

Künstliche Sounds in einem Elektroauto sind bei BMW schon normal, das gibt es seit Jahren und man arbeitete damals sogar extra mit Hans Zimmer am Sound. Im elektrischen BMW M3 wird es ebenfalls einen Fake-Sound im Sportmodus geben.

BMW M3 emuliert Schaltvorgänge

Doch es gibt noch mehr, so BMW, denn die vier Elektromotoren im M3 haben die Möglichkeit, dass sie eine Gangschaltung, wie in einem Verbrenner, simulieren. Das kennen wir bereits von Hyundai und auch Porsche wird das bald implementieren.

Eine neue Software namens „M Dynamic Performance Control“ soll außerdem dafür sorgen, dass sich der elektrische BMW M3 besser als jedes andere Modell bisher fahren lässt. Aber der Verbrenner-M3 stirbt nicht aus und wird auch weiter gebaut.

BMW M3 als Elektro und Verbrenner

Da stellt sich natürlich die Frage, warum man die elektrische Version dann so sehr auf Verbrenner trimmt, wenn dieser bestehen bleibt, aber die Zukunft ist eben auch bei BMW elektrisch und man will sicher schon jetzt Verbrenner-Fans anlocken.

Ich persönlich mag einen künstlichen Sound bei Performance-Elektroautos, wenn dieser optional ist und nicht nach Verbrenner klingt. Eine Fake-Gangschaltung bin ich jetzt auch schon häufiger gefahren, das ist für mich jedoch komplett unnötig.

