Mobilität

Audi zieht bei Elektroautos an Mercedes vorbei

Autor-Bild
Von
|
Audi A6 Etron Seite Header
Audi A6 e-tron als Konzept

BMW erlebte bei den Elektroautos im letzten Jahr einen Dämpfer, liegt aber mit 442.072 Einheiten weiterhin an erster Steller der deutschen Premiummarken. Bei Mercedes ging es ebenfalls nach unten, da sieht es mit 168.800 Einheiten sogar echt traurig mittlerweile aus. Man lag nämlich schon bei über 200.000 Einheiten.

Ein Wert, den Audi letztes Jahr mit 223.000 Einheiten erstmals knacken konnte, denn man blickt 2025 auf ein Wachstum von 36 Prozent bei Elektroautos und lässt damit Mercedes hinter sich. Insgesamt ging es mit 1.623.551 verkauften Autos um 3 Prozent bei Audi zurück und Problemmärkte sind natürlich die USA und China.

Audi blickt positiv auf das Jahr 2026, denn AUDI, die neue Submarke in China, ist mit fast 7.000 Einheiten für das erste Modell in den ersten zwei Monaten sehr gut angelaufen und weitere Modelle kommen, wie auch bei uns, darunter Ende des Jahres ein preiswerter Einstieg in Elektroautos und sicher auch ein neuer Q4.

Ford: „Wir halten weiter an Elektroautos fest“

Ford hat viele Projekte rund um die elektrische Zukunft kurz vor dem Start in das neue Jahr einkassiert und fokussiert…

14. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi zieht bei Elektroautos an Mercedes vorbei
Weitere Neuigkeiten
Nio Front Header
Nio kündigt „Übergang in eine neue Ära“ an
in Mobilität
Instagram lässt Nutzer den Algorithmus selbst steuern
in Social
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation 5 Pro: Großes Update für die Konsole steht an
in Gaming
Ford: „Wir halten weiter an Elektroautos fest“
in Mobilität
Mazda Mx 30 Header
Mazda ist mit erstem Elektroauto endgültig gescheitert
in Mobilität
Euro NCAP kürt elektrischen Mercedes-Benz CLA zum sichersten Auto
in Mobilität
Kia Ev3 Teaser Header
Kia EV1 steht 2027 an: Preiswertes Elektroauto wird „definitiv“ benötigt
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: „Die Zukunft ist rein elektrisch“
in Mobilität
Tesla Model 3 2023 Detail Header
Tesla kündigt eine neue Autopilot-Strategie an
in Mobilität
Klarna führt Peer-to-Peer-Zahlungen ein
in Fintech