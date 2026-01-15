Audi zieht bei Elektroautos an Mercedes vorbei

BMW erlebte bei den Elektroautos im letzten Jahr einen Dämpfer, liegt aber mit 442.072 Einheiten weiterhin an erster Steller der deutschen Premiummarken. Bei Mercedes ging es ebenfalls nach unten, da sieht es mit 168.800 Einheiten sogar echt traurig mittlerweile aus. Man lag nämlich schon bei über 200.000 Einheiten.

Ein Wert, den Audi letztes Jahr mit 223.000 Einheiten erstmals knacken konnte, denn man blickt 2025 auf ein Wachstum von 36 Prozent bei Elektroautos und lässt damit Mercedes hinter sich. Insgesamt ging es mit 1.623.551 verkauften Autos um 3 Prozent bei Audi zurück und Problemmärkte sind natürlich die USA und China.

Audi blickt positiv auf das Jahr 2026, denn AUDI, die neue Submarke in China, ist mit fast 7.000 Einheiten für das erste Modell in den ersten zwei Monaten sehr gut angelaufen und weitere Modelle kommen, wie auch bei uns, darunter Ende des Jahres ein preiswerter Einstieg in Elektroautos und sicher auch ein neuer Q4.