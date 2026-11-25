Deutschland erreicht beim 5G-Anteil in Mobilfunk-Speedtests 56 Prozent und belegt damit laut nPerf den zweiten Platz im G7-Vergleich.

Für die Auswertung hat die Messplattform Nutzertests aus dem Zeitraum November 2025 bis Oktober 2026 berücksichtigt. Nur die Vereinigten Staaten liegen mit 62 Prozent vor Deutschland. Dahinter folgen das Vereinigte Königreich und Frankreich mit jeweils 53 Prozent.

5G-Anteil im G7-Vergleich: Deutschland auf Platz zwei

Die Rangliste umfasst sechs der sieben G7-Staaten. Japan ist in der veröffentlichten Übersicht nicht enthalten. Zwischen dem Spitzenreiter USA und dem Schlusslicht Kanada liegen 15 Prozentpunkte.

Die Ergebnisse im Überblick:

USA: 62 Prozent

Deutschland: 56 Prozent

Vereinigtes Königreich und Frankreich: jeweils 53 Prozent

Italien: 49 Prozent

Kanada: 47 Prozent

Interessant ist allerdings, was nPerf hier tatsächlich misst. Der 5G-Anteil beschreibt den Anteil der Mobilfunk-Speedtests, die über eine 5G-Verbindung durchgeführt wurden. Berücksichtigt werden ausschließlich Tests, bei denen die verwendete Netzgeneration bekannt ist.

Die Zahlen sagen damit nicht unmittelbar aus, wie gut die 5G-Flächenabdeckung eines Landes ist oder welche Downloadgeschwindigkeiten Nutzer erreichen. Auch lässt sich daraus nicht ableiten, dass 56 Prozent aller Mobilfunkkunden in Deutschland 5G verwenden.

Hinzu kommt, dass die Auswertung auf freiwillig durchgeführten Geschwindigkeitstests basiert. Sie bildet somit das Nutzungsverhalten innerhalb der nPerf-Messungen ab und ist keine repräsentative Erhebung sämtlicher Mobilfunkverbindungen.

Trotzdem ist der zweite Platz bemerkenswert. Deutschland liegt bei der tatsächlichen 5G-Nutzung innerhalb dieser Messungen vor mehreren großen europäischen Nachbarn. Für die Qualität des Mobilfunks im Alltag bleibt aber weiterhin entscheidend, wie zuverlässig und schnell die Verbindung dort funktioniert, wo man sie gerade benötigt.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗