Der Messenger WhatsApp führt geplante Nachrichten ein und erfüllt damit nach eigenen Angaben einen der häufigsten Nutzerwünsche.

Die neue Funktion ermöglicht es, Nachrichten zwischen 10 Minuten und 14 Tagen im Voraus für den automatischen Versand vorzubereiten. Das funktioniert sowohl in Einzelchats als auch in Gruppen und ist nicht auf reine Textnachrichten beschränkt. Fotos und Videos lassen sich ebenfalls zeitversetzt verschicken.

WhatsApp: So lassen sich Nachrichten planen

Wer eine Nachricht nicht sofort verschicken möchte, hält künftig einfach den Senden-Button gedrückt und legt anschließend das gewünschte Datum und die Uhrzeit fest. Alle vorbereiteten Nachrichten lassen sich einsehen und bei Bedarf vor dem Versand wieder löschen.

Interessant ist vor allem, dass das eigene Smartphone zum Zeitpunkt des Versands weder eingeschaltet noch mit dem Internet verbunden sein muss. Selbst bei leerem Akku soll die Nachricht laut WhatsApp pünktlich beim Empfänger ankommen. Dort sieht sie aus wie jede andere Nachricht auch.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt nach Angaben des Messengers auch bei geplanten Nachrichten erhalten.

WhatsApp startet weltweiten Rollout

Abseits der von WhatsApp angeführten Geburtstagsgrüße dürfte die Funktion auch im beruflichen Alltag praktisch sein. Wer abends noch etwas erledigen möchte, muss damit nicht zwangsläufig andere Menschen nach Feierabend mit Nachrichten behelligen.

Etwas knapp bemessen ist allerdings der maximale Vorlauf von 14 Tagen. Wer beispielsweise Geburtstagsgrüße schon deutlich früher vorbereiten möchte, kann das vorerst nicht.

WhatsApp will die geplanten Nachrichten im Laufe der nächsten Wochen weltweit zur Verfügung stellen.

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