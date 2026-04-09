Mobilität

BMW nennt Datum für neues Elektro-Flaggschiff

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Mit dem BMW iX3 und BMW i3 hat die Marke aus München ihre ersten Modelle der „Neuen Klasse“ vorgestellt und teilweise schon ausgeliefert. Doch das Flaggschiff, der BMW i7, ist durch diesen Schritt technisch veraltet – was BMW ändern möchte.

Am 22. April wird man im Rahmen einer großen Automesse in China den neuen i7 vorstellen, der optisch ein Facelift und auch neue Technik spendiert bekommt. Beim Akku setzt man übrigens auf Rimac und obwohl man noch keine konkreten Details nennt, so verspricht man im neuen i7 mehr Reichweite und Ladegeschwindigkeit.

Unklar ist, ob der neue BMW i7 auch schon die reine Elektro-Plattform nutzt, die man beim iX3 und i3 verwendet, denn ein Problem des Flaggschiffs ist die alte Verbrenner-Basis. In ziemlich genau zwei Wochen wird es uns BMW verraten.

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