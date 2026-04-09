Volkswagen überrascht: Keine neuen Elektroautos für US-Markt

Die Lage in den USA hat sich verändert und daher hat sich Volkswagen jetzt dazu entschieden, dass man vorerst einen Umweg mit den Elektroautos macht und dort keine neuen Modelle auf den Markt bringt. Der VW ID.4 bleibt, der wird immerhin vor Ort produziert, und auch der VW ID Buzz soll weiterhin importiert werden.

Weitere Modelle sind vorerst nicht geplant, wie Wolfsburg bestätigt hat, und das nächste Elektroauto könnte sogar erst im nächsten Jahrzehnt in den USA auf den Markt kommen, denn man wartet die SSP-Plattform ab, die wohl nicht vor 2029 startet. Gründe sind u.a. Importzölle und eine sinkende Nachfrage in den USA.

Vor ein paar Wochen wurde außerdem auch bekannt, dass die geplante Elektro-Marke „Scout“, die für den US-Markt gedacht ist, umplant und zunächst auf Range Extender setzt. Eigentlich sollte es eine vollelektrische Marke von VW werden. Es ist bisher unklar, wann Volkswagen hier die elektrischen Modelle nachreichen wird.