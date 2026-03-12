BMW plant 2026 einen elektrischen Meilenstein

Seit dem ersten BMW i3 und BMW i8 hat sich viel getan, auch wenn BMW diesen Bereich für eine Weile ignorierte und bei Elektroautos später eine Aufholjagd mit Mischplattform starten musste. Doch die Kunden störte das all die Jahre nicht, denn Elektroautos sind mittlerweile ein „Wachstumstreiber für die BMW Group“.

Mit 442.059 vollelektrischen Modellen konnte man letztes Jahr nochmal zulegen, auch wenn das Wachstum abgeflacht ist. In diesem Jahr hofft man mit der Neuen Klasse auf einen Aufschwung, die CO₂-Ziele der EU erreicht BMW aber schon jetzt.

BMW blickt bald auf 2 Millionen Elektroautos

Insgesamt blickt BMW auf einen elektrischen Anteil von 17,9 % und ist damit über dem Level von Konkurrenten wie Audi oder Mercedes. In diesem Jahr rechnet man mit einem neuen Meilenstein, denn im Laufe des Jahres wird das „2-millionste vollelektrische Fahrzeug“ ausgeliefert, so BMW (Mini wird da aber dazugezählt).

Insgesamt konnte die BMW Group mit 2.463.681 ausgelieferten Autos ganz leicht wachsen und ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von mehr als 10 Milliarden Euro erreichen. BMW blickt neutral auf das Jahr 2026 und geht davon aus, dass es in etwa ähnlich laufen wird, der vollelektrische Anteil wird allerdings weiter steigen.

Damit steht BMW im Vergleich zu vielen Mitbewerbern gut da, man konnte nicht nur weiterhin sehr erfolgreich Elektroautos verkaufen und sich steigern, man konnte auch den durchaus großen Einbruch von über 12 Prozent in China ausgleichen.

Und die US-Zölle belasten die Zahlen von BMW nicht so extrem.

Start der Neuen Klasse bei BMW steht an

Die Lage bleibt zwar angespannt, aber das ist in der heutigen Zeit normal bei all den Kriegen und Veränderungen. Ich bin auf den Hochlauf der Neuen Klasse, die mit dem iX3 gestartet ist und nächste Woche mit dem i3 weitergeht, gespannt.

Technisch fand ich die Elektroautos von BMW maximal okay, aber sie kamen gut bei Kunden an, die mehr Wert auf das Design legten. Ein iX3 sieht jetzt aber nicht mehr wie ein X3 aus. Bisher verkauft sich der iX3 dennoch sehr gut, da er technisch ganz vorne mitspielt, aber der Übergang in die neue BMW-Ära wird dennoch spannend.