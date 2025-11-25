Das kostet der Elektro-Kombi von Mercedes

Mercedes bringt mit seinem Neustart bei den Elektroautos auch einen elektrischen Kombi, Pardon, Shooting Brake auf den Markt. Es handelt sich dabei um den CLA, den wir bereits kennen, und heute hat Mercedes den Preis genannt: 57.096 Euro.

Da geht es los, den Anfang machen der CLA 250+ Shooting Brake und der CLA 350 4MATIC Shooting Brake, der dann aber schon bei 61.653 Euro startet. Eine günstigere Version mit LFP-Akku, wie bei der Limousine, soll dann später folgen.

Mercedes spricht von Wendepunkt

Die Elektroautos und Verbrenner sind bei Mercedes zwar mittlerweile fast auf einem Level, aber es bleiben natürlich teure Autos von einer Premiummarke. Auch hier dürfte der Verbrenner dann etwas später folgen, es geht wieder elektrisch los.

Für Mercedes ist der neue Kombi ein „echter Wendepunkt“, denn sowas gab es bisher noch nicht im Portfolio und es gibt immer noch Märkte, in denen die Klasse der Kombis (Deutschland gehört übrigens noch dazu) durchaus sehr beliebt ist.

Ich sehe den CLA hier immer wieder im Alltag, habe ich auch schon vorher sehr oft als Erlkönig gesehen, da scheinen viele Mitarbeiter von Mercedes einen bekommen zu haben, und finde ihn optisch wesentlich angenehmer als den EQE oder EQS.

Doch das ist nicht schwer. Ein optisches Highlight ist der CLA für mich aber auch nicht geworden, auch wenn ich ihn technisch passabel finde. Wichtig ist aber, und das rechne ich Mercedes an, dass es damit mehr Auswahl bei Elektroautos gibt.