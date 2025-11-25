Mobilität

Das kostet der Elektro-Kombi von Mercedes

Autor-Bild
Von
|

Mercedes bringt mit seinem Neustart bei den Elektroautos auch einen elektrischen Kombi, Pardon, Shooting Brake auf den Markt. Es handelt sich dabei um den CLA, den wir bereits kennen, und heute hat Mercedes den Preis genannt: 57.096 Euro.

Da geht es los, den Anfang machen der CLA 250+ Shooting Brake und der CLA 350 4MATIC Shooting Brake, der dann aber schon bei 61.653 Euro startet. Eine günstigere Version mit LFP-Akku, wie bei der Limousine, soll dann später folgen.

Mercedes spricht von Wendepunkt

Die Elektroautos und Verbrenner sind bei Mercedes zwar mittlerweile fast auf einem Level, aber es bleiben natürlich teure Autos von einer Premiummarke. Auch hier dürfte der Verbrenner dann etwas später folgen, es geht wieder elektrisch los.

Für Mercedes ist der neue Kombi ein „echter Wendepunkt“, denn sowas gab es bisher noch nicht im Portfolio und es gibt immer noch Märkte, in denen die Klasse der Kombis (Deutschland gehört übrigens noch dazu) durchaus sehr beliebt ist.

Ich sehe den CLA hier immer wieder im Alltag, habe ich auch schon vorher sehr oft als Erlkönig gesehen, da scheinen viele Mitarbeiter von Mercedes einen bekommen zu haben, und finde ihn optisch wesentlich angenehmer als den EQE oder EQS.

Doch das ist nicht schwer. Ein optisches Highlight ist der CLA für mich aber auch nicht geworden, auch wenn ich ihn technisch passabel finde. Wichtig ist aber, und das rechne ich Mercedes an, dass es damit mehr Auswahl bei Elektroautos gibt.

Tesla Model Y 2025 Header

TÜV-Report 2026: Tesla stürzt auf letzten Platz

Der neue ADAC-TÜV-Report 2026 meldet steigende Mängelquoten und schwache Ergebnisse für Tesla-Modelle. In den Kommentaren unter diesem Beitrag wird euch…

25. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das kostet der Elektro-Kombi von Mercedes
Weitere Neuigkeiten
Apple Guthaben Geschenkkarte
Apple Guthaben kaufen und 10 Euro Amazon-Gutschein erhalten
in News
Tesla Model Y 2025 Header
TÜV-Report 2026: Tesla stürzt auf letzten Platz
in Mobilität
Playstation Vr Psvr2 Front
Das überraschende Comeback des PSVR2
in Gaming
Spotify Logo Header 2024
Spotify wird bald teurer: Neue Preise ab 2026
in Dienste
Product Use
Ring Intercom Audio zum neuen Bestpreis: Die Gegensprechanlage für 29,99 € smart gemacht
in Smart Home | Update
Der „DUB“ startet: Hauptuntersuchungsdaten ab sofort online verfügbar
in Mobilität
Happy Sim
Happy SIM erweitert Black Week-Aktion
in Tarife
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom überschreitet 12-Millionen-Marke beim Glasfaserausbau
in Telekom
Erste ChatGPT-Hardware: Komplett anders als ein Apple iPhone
in News
Byd Seal U Hybrid
EU-Automarkt: Hybrid, Hybrid, Hybrid
in Mobilität