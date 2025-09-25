Mobilität

BMW will führend bei Elektroautos und Verbrennern sein

Autor-Bild
Von
|

BMW sieht sich selbst als eine führende Premiummarke an, wenn es um die Technik in Verbrennern geht. Bei Elektroautos lief es bei BMW bisher zwar sehr gut und man peilt weiterhin 50 Prozent Anteil bis 2030 an, aber technisch war man nicht vorne.

Bei Autocar hat Jochen Goller betont, dass die Neue Klasse „ein entscheidender Moment“ für BMW sei „im Bereich der Elektrotechnik noch kein klarer Marktführer“. Bisherige Elektroautos nutzten in erster Linie eine Mischplattform mit Verbrennern.

Ich bin gespannt, wie sich die Nachfrage bei BMW entwickelt, wenn auch die Technik zum Preisschild passt, denn das ist mit dem neuen iX3 der Fall. Der alte hat sich zwar auch gut verkauft, aber einige waren sicher auch nicht ganz überzeugt.

Doch am Ende hat BMW eben auch gezeigt, dass nicht die Technik alleine wichtig ist, es ist bei einem Auto das Gesamtpaket. Die Serienproduktion des BMW iX3 ist jetzt angelaufen, die nächsten Monate werden also zeigen, ob der Plan aufgeht.

James Bond 007 Amazon Prime Video Header

James Bond: Der neue 007 soll ein „frisches Gesicht“ werden

James Bond kehrt zurück auf die große Leinwand, denn da der Streit zwischen den Besitzern der 007-Marke und Amazon geklärt…

25. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW will führend bei Elektroautos und Verbrennern sein
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Sony plant auch eine „neue“ PlayStation 5 Pro
in Gaming
Insta360 präsentiert neues KI-Speakerphone Wave
in Hardware
Direktvertrieb: FRITZ! startet offiziellen Online-Shop
in Handel
Peugeot Logo Header
Peugeot möchte das Lenkrad neu erfinden
in Mobilität
Saros: Erster PS5-Blockbuster für 2026 hat ein Datum
in Gaming
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion erneut und senkt den Bestandskundenzins
in Fintech
Meta Teen Accounts
Meta erweitert Teen-Konten in der EU auf Messenger und Facebook
in Social
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra: So schnell lädt das neue Top-Flaggschiff
in Smartphones
Aldi Talk
ALDI TALK Home gestartet
in News
Renault 5 2025 Header
Nachfolger soll kommen: Renault feiert großen Erfolg mit dem 5er
in Mobilität