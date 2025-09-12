News

Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich

Borderlands 4 ist ab heute für die PlayStation 5 von Sony, die Xbox Series X/S von Microsoft und den PC erhältlich. Die UVP liegt bei ca. 80 Euro, aber man kann das Spiel ab heute auch schon für ein paar Euro weniger als physische Version kaufen.

Eine Version für die Nintendo Switch 2 folgt am 3. Oktober und die ersten Reviews sind durchaus positiv, das Spiel hat sich bei Metacritic bei 84 eingependelt. Bisher übrigens nur mit Reviews der PC-Version, Konsolen-Tests gab es vorher nicht.

Mich erreichte diese Woche die PS5-Version und ich konnte gestern schon ein paar Stunden auf der PS5 Pro zocken, wo Borderlands 4 bisher einen guten Eindruck macht. Aber ich bin immer kritisch, wenn es nur die PC-Version vorab für den Test gibt, denn sowas war bei einigen AAA-Spielen bisher auch gerne eine Red Flag.

