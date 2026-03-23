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Bravely Default Flying Fairy HD Remaster: Xbox- und PC-Version veröffentlicht

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Bildquelle: Square Enix

Anfang Mai letzten Jahres brachte das japanische Entwicklerstudio Square Enix das HD-Remaster von Bravely Default auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine verbesserte und aufgefrischte Version des Nintendo 3DS-Rollenspiels. Seither war das Spiel exklusiv für die Nintendo Switch 2 verfügbar, jetzt können sich aber auch Besitzer einer Xbox- oder PC-Plattform freuen.

Denn das Game ist ab sofort auch für die Xbox Series S und Series X sowie für PC über Steam erhältlich. In der Pressemitteilung wird zudem besonders die Unterstützung für ASUS ROG, Xbox Ally und Steam Deck betont. Kurioserweise wird keine Version für die PlayStation 5 erwähnt. Ob diese später noch folgen wird, ist bisher nicht bekannt.

Ich habe das 3DS-Game damals bereits durchgezockt, weshalb das HD-Remaster mich nicht begeistert, zumal der 3D-Effekt, der für mich ein wesentlicher Bestandteil des Spielspaßes war, jetzt komplett fehlt.


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