Gaming

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster: Launch-Trailer veröffentlicht

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Von einem Remaster/Remake zum nächsten: Nachdem das japanische Entwicklerstudio Square Enix vor einigen Tagen mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bereits eine aufgehübschte Version eines älteren Spiels angekündigt hat, folgt mit Bravely Default Flying Fairy HD Remaster nun bereits das nächste Spiel, welches allerdings ab sofort im Handel verfügbar ist.

Vom Ninendo 3DS auf die Nintendo Switch 2

Die Remaster-Version des Nintendo-3DS-Rollenspiels Bravely Default aus dem Jahr 2012 setzt auf verbesserte, aufgefrischte Grafiken sowie Gameplay-Verbesserungen, darunter zwei neue Minispiele, die die Maussteuerung der Joy-Cons der Nintendo Switch 2 unterstützen. Alles in allem ist es ein grundsolides Remaster, das vor allem für Spieler empfehlenswert ist, die die 3DS-Version damals nicht gespielt haben.

Mit einem Preis von 39,99 Euro ist das Spiel zudem recht günstig. Beachtet jedoch, dass es sich bei der Handelsversion um eine Game Key-Card handelt – das Spiel muss somit komplett aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden. Die eingelegte Game-Cartridge dient lediglich zur Verifizierung.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Das war eines der Spiele, die insbesondere durch das 3D des 3DS hervorstachen und ansonsten leider ein wenig mittelmäßig. Ich mag es, sehe aber den Sinn eines 2D Remasters nicht.

    Antworten
  2. Stefan K. ☀️
    sagt am

    Irgendwie finde ich das System mit der Game-Key-Card immer dämlicher, je mehr ich mir das anschaue. Physische Spiele kaufe ich mir doch nur, um zum einen der Sammelleidenschaft zu fröhnen, und zum anderen vor allem den (limitierten) internen Speicher nicht sinnlos vollzukleistern. Da kann man sich das Ding ja gleich digital im eShop holen….

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Bravely Default Flying Fairy HD Remaster: Launch-Trailer veröffentlicht
Weitere Neuigkeiten
Apple Watch Series 11 vorgestellt – kommt mit Bluthochdruck-Mitteilungen
in Wearables
Bunq
Bunq feiert 10-jähriges Jubiläum und erreicht 20 Millionen Nutzer
in Fintech
Apple iPhone 17 Pro vorgestellt
in Smartphones
Apple Emergency Sos De Report Emergency
Apple verlängert kostenlosen Satellitenzugang für iPhone 14 und 15
in Dienste
Apple führt neues TechWoven für Zubehör ein
in Smartphones
Apple iPhone 17 vorgestellt
in Smartphones
Apple iPhone Air vorgestellt: Das dünnste iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Apple Watch SE 3 vorgestellt
in Wearables
Apple iOS 26 ist fertig: Wir haben ein Datum!
in Firmware und OS
Apple Watch Ultra 3 vorgestellt: Größeres Display, 5G und mehr Akkulaufzeit
in Wearables