Bravely Default Flying Fairy HD Remaster: Launch-Trailer veröffentlicht

Von einem Remaster/Remake zum nächsten: Nachdem das japanische Entwicklerstudio Square Enix vor einigen Tagen mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bereits eine aufgehübschte Version eines älteren Spiels angekündigt hat, folgt mit Bravely Default Flying Fairy HD Remaster nun bereits das nächste Spiel, welches allerdings ab sofort im Handel verfügbar ist.

Vom Ninendo 3DS auf die Nintendo Switch 2

Die Remaster-Version des Nintendo-3DS-Rollenspiels Bravely Default aus dem Jahr 2012 setzt auf verbesserte, aufgefrischte Grafiken sowie Gameplay-Verbesserungen, darunter zwei neue Minispiele, die die Maussteuerung der Joy-Cons der Nintendo Switch 2 unterstützen. Alles in allem ist es ein grundsolides Remaster, das vor allem für Spieler empfehlenswert ist, die die 3DS-Version damals nicht gespielt haben.

Mit einem Preis von 39,99 Euro ist das Spiel zudem recht günstig. Beachtet jedoch, dass es sich bei der Handelsversion um eine Game Key-Card handelt – das Spiel muss somit komplett aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden. Die eingelegte Game-Cartridge dient lediglich zur Verifizierung.

