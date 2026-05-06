Bring! Einkaufsliste: Update bringt Liquid-Glass-Design

Die Einkaufslisten-App Bring! erhält für iOS ein umfassendes Design- und Funktionsupdate.

Die App wurde mit dem neuesten Update an Apples aktuelles Liquid-Glass-Design angepasst und visuell überarbeitet. Dabei wurden unter anderem Icons modernisiert und die Benutzeroberfläche insgesamt aufgeräumt. Ziel sei eine klarere Struktur und eine zeitgemäßere Darstellung.

Zusätzlich haben die Entwickler Funktionen entfernt, die nach eigenen Angaben wenig genutzt wurden. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, Listen auszudrucken. Gleichzeitig wurden neue Elemente integriert, die die Bedienung vereinfachen sollen.

Neues Design und optimierte Bedienung in der Bring!-App

Eine der Änderungen betrifft den Rezeptimport, bei dem nun ein fixierter Button die Nutzung erleichtern soll. Laut Anbieter soll dies den Workflow vereinfachen und die Navigation intuitiver machen. Insgesamt versteht sich das Update als Kombination aus optischer Modernisierung und funktionaler Optimierung.

Auch nach vielen Jahren nutze ich die App weiterhin sehr gerne als Einkaufsliste, auch wenn die Integration in Alexa inzwischen leider eine Zumutung ist.