Bringt Sony wirklich PS5-Spiele auf die Xbox?

Microsoft änderte letztes Jahr die Strategie für die Gaming-Sparte und baut das Xbox-Team gerade um. Man wird zum Publisher für alle Plattformen, auch die PS5, und riskiert damit, dass die eigene Xbox-Hardware vielleicht keine Zukunft hat.

Die Frage ist nur, wie reagiert die Konkurrenz? Nintendo wird definitiv nicht auf so eine Strategie reagieren, Exklusivspiele und Marken sind deren Kerngeschäft. Bei Sony ist man aber etwas offener, PS5-Spiele gibt es bereits für den PC, also eine Plattform von Microsoft (Windows). Und schon sehr bald auch für die Xbox.

Sony plant PlayStation-Spiele für die Xbox

Doch Helldivers 2 ist nur ein Live-Service-Spiel, wie sieht es mit anderen Marken aus? Da sorgte jetzt eine neue Stellenausschreibung bei Sony für viel Aufsehen, man sucht einen „Senior Director of Multiplatform & Account Management“.

Dieser soll dann „PlayStation Studios-Softwaretitel auf allen digitalen Plattformen außerhalb der PlayStation-Hardware, einschließlich Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo und Mobilgeräten“ verwalten. Die Xbox und Konsolen von Nintendo werden hier explizit erwähnt. Kommt also schon bald God of War auf die Xbox?

Das ist damit nicht sicher, auch wenn es einige vermuten. Es wird wohl eher so sein, dass sich Sony bei Live-Service-Spielen besser positioniert, denn diese Rolle gab es vorher schon, so „DetectiveSeeds“, sie wird von Alex Coultate beaufsichtigt.

Sony wird also vielleicht einfach nur den PlayStation-Manager entlasten und ein eigenes Team für diese Spiele aufbauen. Natürlich macht man sowas nicht für ein Spiel (also Helldivers 2), aber das bedeutet auch nicht, dass The Last of Us, God of War, Astro Bot, Spider-Man und Co. schon bald auf die Xbox Series wandern.

Die nächste Xbox wird komplett anders

Meine Vermutung: Microsoft plant mit der neuen Xbox eine Art „Windows PC“ mit Steam, Epic Games Store und mehr. Das würde bedeuten, dass PS5-Spiele auf der „Xbox“ landen könnten, wie auf dem kommenden Xbox-Handheld von Asus.

Es ist also durchaus klug, dass man sich schon jetzt damit beschäftigt und ein Team aufbaut, welches eine passende Strategie dafür erarbeitet. Ausschließen würde ich den Schritt (PS5-Spiele für die Xbox) zwar nicht, aber der Verkauf der PlayStation läuft gut (im Gegensatz zur Xbox), warum sollte Sony das also ändern?

