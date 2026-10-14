Bundeskabinett beschließt Entwurf für Zuckergetränkesteuer ab 2027

Das Bundeskabinett hat einen Vorschlag für eine Zuckergetränkesteuer beschlossen, die ab dem 1. Juli 2027 gelten soll.

Die Bundesregierung will damit den Zuckerkonsum reduzieren und die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung stabilisieren. Zunächst muss allerdings der Bundestag der geplanten Steuer zustimmen.

Zuckergetränkesteuer: Zwei Steuersätze und zahlreiche Ausnahmen

Besteuert werden sollen Getränke mit mindestens fünf Gramm Zucker je 100 Milliliter. Die Abgabe richtet sich nach dem Zuckergehalt und wird bei Herstellern beziehungsweise im Großhandel erhoben.

Der Entwurf sieht folgende Steuersätze vor:

5 bis unter 8 Gramm Zucker je 100 Milliliter: 26 Cent pro Liter

Ab 8 Gramm Zucker je 100 Milliliter: 32 Cent pro Liter

Betroffen wären unter anderem Cola, Limonaden, Eistees, Energydrinks, gesüßte Fruchtschorlen und Fruchtnektare. Auch Sirup und Konzentrate für Wassersprudler oder Getränkeautomaten sollen erfasst werden.

Ausgenommen sind unter anderem reine Frucht- und Gemüsesäfte, Milch, Hafer- und Reisdrinks sowie ungesüßte Schorlen. Getränke mit Süßstoffen statt Zucker bleiben ebenfalls steuerfrei. Auch alkoholische Getränke und bestimmte alkoholfreie Alternativen sind ausgenommen.

Zusätzlichen Steuereinnahmen erwartet

Für kleine unabhängige Hersteller mit maximal 70.000 Litern Jahresproduktion sind Sonderregelungen vorgesehen. Eine zusätzliche Befreiung für Betriebe mit bis zu einer Million Litern benötigt noch die Genehmigung der EU-Kommission.

Die Bundesregierung rechnet 2027 mit 690 Millionen Euro zusätzlichen Steuereinnahmen, 2028 mit 925 Millionen Euro. Nach ihren Angaben verursacht der erhöhte Konsum gezuckerter Getränke jährlich rund 2,1 Milliarden Euro an Gesundheitskosten.

Ob Verbraucher die Steuer vollständig über höhere Ladenpreise bezahlen müssen, ist offen. Für Getränkehersteller entsteht jedenfalls ein finanzieller Anreiz, den Zuckergehalt ihrer Produkte unter die vorgesehenen Grenzwerte zu senken.

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