Hermes erweitert sein Paketshop-Netz vor Weihnachten um sechs temporäre Standorte in Hamburg, Berlin und München.

Die zusätzlichen Anlaufstellen sind seit dem 16. November 2026 in Betrieb und sollen bis einschließlich 19. Dezember verfügbar sein. Dabei nutzt Hermes unter anderem leerstehende Ladenflächen und Elektrotransporter. Auch Parkplätze vor Geschäften kommen als Standorte infrage.

Hermes Pop-up-Paketshops: Alle sechs Standorte

Die mobilen Paketshops bieten laut Hermes dieselben Leistungen wie reguläre Filialen. Kunden können Pakete verschicken, Sendungen abholen und Retouren abgeben.

Folgende Standorte nennt das Unternehmen:

Hamburg : Tibarg 20 und Mittelweg 161

: Tibarg 20 und Mittelweg 161 Berlin und Umland : Dorfplatz in Stahnsdorf sowie Gropius Passagen, Johannisthaler Chaussee 317

: Dorfplatz in Stahnsdorf sowie Gropius Passagen, Johannisthaler Chaussee 317 München: Lerchenauer Straße 134 und Helene-Mayer-Ring 4

Der Standort in den Berliner Gropius Passagen ist seit dem 20. November dabei. Die Verfügbarkeit der einzelnen Shops kann sich während der Aktion ändern. Den aktuellen Status zeigt Hermes in seiner App und über den Paketshop-Finder auf myhermes.de an.

Praktisch: Paketscheine lassen sich digital erstellen und per QR-Code im Shop vorzeigen. Auch Retouren mit entsprechendem QR-Code funktionieren ohne ausgedrucktes Etikett.

Weihnachtsversand bei Hermes: Frist am 19. Dezember

Hermes betreibt bundesweit bereits mehr als 17.000 Paketshops. Mit den zusätzlichen Standorten will das Unternehmen die hohe Nachfrage rund um Black Friday und Weihnachten auffangen. Gleichzeitig sammelt Hermes Erfahrungen zur Nutzung und Kapazität solcher temporären Angebote.

Interessant ist dabei vor allem die Flexibilität. Statt dauerhaft neue Filialen einzurichten, kann Hermes zusätzliche Annahmestellen dort schaffen, wo kurzfristig Bedarf besteht.

Wer einen Pop-up-Shop als Lieferadresse nutzt, muss sich nach Aktionsende übrigens keine Sorgen machen. Noch ausstehende Sendungen werden an einen nahegelegenen regulären Paketshop umgeleitet.

Für Weihnachtsgeschenke innerhalb Deutschlands empfiehlt Hermes eine Abgabe bis spätestens 19. Dezember 2026, damit ein erster Zustellversuch bis Heiligabend erfolgen kann.

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