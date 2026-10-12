Dienste

Deutschlands Ämter werden zum Problem für Unternehmen

René Hesse
Von
6 Kommentare
Foto: Jonathan Rathgeb / Unsplash

Die schleppende Digitalisierung deutscher Behörden ist für 75 Prozent der Unternehmen ein internationaler Standortnachteil.

Das geht aus einer repräsentativen Bitkom-Umfrage unter 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten hervor. Besonders auffällig: Nur 2 Prozent können mit ihren zuständigen Behörden ausschließlich digital kommunizieren. Bei 60 Prozent halten sich digitale und analoge Kommunikationswege die Waage.

Digitale Verwaltung: Unternehmen beklagen lange Wartezeiten

Die Schwierigkeiten gehen weit über Briefe und Faxgeräte hinaus. Viele Unternehmen müssen Informationen mehrfach übermitteln oder zwischen verschiedenen Systemen wechseln. Auch die Bearbeitungszeiten sorgen für Unzufriedenheit.

Die größten Probleme im Behördenkontakt:

  • 57 Prozent beklagen lange Wartezeiten auf Termine.
  • 57 Prozent nennen umfangreiche Dokumentationspflichten.
  • 52 Prozent kritisieren lange Bearbeitungszeiten.
  • 43 Prozent müssen dieselben Daten mehrfach einreichen.
  • 42 Prozent vermissen Schnittstellen zwischen Unternehmenssoftware und Behördenplattformen.

Insgesamt betrachten 62 Prozent der Unternehmen die Bürokratie als Hindernis für ihre eigene Digitalisierung. Bei Betrieben mit mindestens 500 Beschäftigten sind es sogar 71 Prozent.

Entsprechend fällt das Zeugnis für die Behörden aus. Im Durchschnitt vergeben die Unternehmen die Schulnote 3,9. Ein Viertel bewertet den Digitalisierungsstand sogar als mangelhaft oder ungenügend.

84 Prozent fordern deshalb, dass die Politik der Verwaltungsdigitalisierung höhere Priorität einräumt. Bitkom verweist unter anderem auf die geplante European Business Wallet, mit der Unternehmen digitale Identitätsnachweise und Dokumente einfacher gegenüber Behörden verwenden könnten.

Das eigentliche Problem scheint dabei weniger das Fehlen einzelner Online-Angebote zu sein. Solange digitale Anträge weiterhin Papierunterlagen und manuelle Zwischenschritte erfordern, bleibt der versprochene Effizienzgewinn für Unternehmen überschaubar.

Handel · 12. Oktober 2026

MediaMarkt: Gericht stärkt Gewährleistungsrechte der Kunden

Das Landgericht Ingolstadt hat MediaMarkt untersagt, Kunden bei Gewährleistungsansprüchen an den Hersteller zu verweisen. Das Gericht gab damit einer Klage… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 6 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. gast 🌀
    sagt am

    Ich denke, da wäre unser Kanzler mal besser unterwegs. Aber lieber mehr WIrtschaftswachstum mit der Schleifung von Umweltschutz und Arbeitnehmerrechten erhoffen…

    Antworten
  2. Kurt 🔆
    sagt am

    man sieht doch einfach dass Deutschlnd nicht für Digitalisierung gemacht ist. der Skandal mit dem PolitkerHack letztens (worüber man gaar nix mehr hört wie auch von dem SPD Skandal bzgl Staade) zeigt es doch schon. Deutschland hat auch einfach kein Geld für Cybersecurity da andere Prioritäten.

    Antworten
  3. Peter 👋
    sagt am

    Ich stimme den Punkten durchaus zu, aber die Umfrage wurde nur ausschließlich aus Sicht der Unternehmen befragt. Und da gehört auch zur Wahrheit dazu, dass viele selbstständige auch maßlos selbst mit simplen Dingen überfordert sind oder schlicht einfach keine Geduld aufbringen können. Ich will gar nicht wissen, was alles auf der Behördenseite aufploppt.
    Eigentlich sollte man eine Umfrage durchführen die beiden Seiten widerspiegelt. Ansonsten ist mir die Umfrage zu einseitig.

    Antworten
  4. Holunderspecht 🌟
    sagt am

    Arbeite selbst in einer Behörde und bin dort zum Teil für „Digitalisierung“ (finde das Schlagwort schrecklich, weil so unspezifisch) verantwortlich.

    Aus meiner Sicht gibt es zwei zentrale Probleme:

    1. Uralte Gesetzgebungen die eingehalten werden müssen und deren Änderung alleine schon mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte dauern würde.

    2. Föderalismus. Jeder kocht deshalb sein eigenes Süppchen und meint die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Es sollte deutlich mehr einschränkende Vorgaben vom Bund geben (dürfen).

    Antworten
    1. zoula 🌟
      sagt am zu Holunderspecht ⇡

      Das trifft es ziemlich genau auf den Punkt, danke für die transparente Info!

      Antworten
    2. Stefan K. 🔆
      sagt am zu Holunderspecht ⇡

      Klasse, auch mal die direkte Einsicht zu bekommen. Und dem Punkt zu Förderalismus stimme ich zu: Manches sollte einfach in der Hand des Bundes sein, sonst kommt nur Murks bei raus.

      Antworten

Mehr entdecken
Apple Event: Diese vier Neuheiten werden morgen gezeigt
12.10.26 · News
Überraschung: Stargate als Serie für Amazon Prime Video geplant
12.10.26 · Unterhaltung
Deutsche Post: Briefe und Pakete könnten deutlich teurer werden
12.10.26 · Dienste
Google Fitbit Edge vorgestellt: Das kann der Charge-Nachfolger
12.10.26 · Wearables
Nachrichten später senden: WhatsApp macht es bald möglich
12.10.26 · Dienste
Bank of Scotland legt beim Festgeld nach: Bis zu 3,60 Prozent
12.10.26 · Fintech
Abwärtstrend hält an: Audi verkauft weniger Autos
12.10.26 · Mobilität
Anthropic untersagt grundlose Beschimpfungen seiner KI Claude
09.10.26 · Dienste
Volkswagen: Die Nachfrage bricht ein, selbst bei den Elektroautos
12.10.26 · Mobilität
BesserTanken bekommt Preisalarm und ein großes CarPlay-Update
08.10.26 · Dienste
Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Deutschlands Ämter werden zum Problem für Unternehmen