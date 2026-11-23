Die Stellantis-Marken haben das Problem, dass ihre Plattformen bis heute für alle Antriebe ausgelegt sind und eine Mischplattform, mit der man auch Verbrenner bauen muss, hat Grenzen. Und es macht einen vollelektrischen Opel auch etwas zu teuer. Doch das möchte Opel in den kommenden Jahren endlich intensiv angehen.

Im Gespräch mit t-online hat Florian Huettl betont, dass die kommende Generation des Corsa beispielsweise deutlich günstiger und besser werden soll. Knapp 25.000 Euro peilt man mit aktueller Technik an, günstiger wird ein Corsa aber auch nicht mehr. Doch dafür soll man hier endlich ein vorzeigbares Elektroauto bekommen.

Opel: Elektro-SUV mit China-Basis

Die Frage ist nur, ob das stimmt, was der Chef hier verspricht, denn parallel dazu hat man Ende letzter Woche den Vertrag mit Leapmotor eingetütet. Es kommt also ein Opel mit China-Technik, es wird ein SUV im C-Segment und laut Opel „wichtiger Meilenstein“. Vermutlich baut man den B10 von Leapmotor für Opel etwas um.

Opel hat zwar betont, dass das ein „echter Opel“ sein soll, aber das ist am Ende eine subjektive Sichtweise. Ein Q4 ist für mich auch kein „echter“ Audi, das ist ein VW mit Audi-Optik. Der Q6 ist schon eher Audi, denn er bringt eine für diese Preisklasse passende Technik mit. Also mal schauen, wie das bei Opel sein wird.

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