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Bundestag beschließt Tankrabatt

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| 3 Kommentare
Foto von engin akyurt auf Unsplash

Der Bundestag hat heute den „Tankrabatt“ beschlossen. Das bedeutet, die Energiesteuer auf Benzin und Diesel wird zeitlich befristet gesenkt.

Die Steuer auf Kraftstoffe soll von Anfang Mai bis Ende Juni um rund 17 Cent je Liter wie geplant sinken. Ziel sei es, die gestiegenen Spritpreise nach internationalen Konflikten zu dämpfen. Die Maßnahme kostet den Staat etwa 1,6 Milliarden Euro und muss noch vom Bundesrat bestätigt werden.

Zusätzlich gelten bereits strengere Regeln für Preisänderungen an Tankstellen und das Kartellamt erhält erweiterte Befugnisse. Die Wirkung dieser Maßnahmen blieb bislang begrenzt. Bereits 2022 gab es einen vergleichbaren Tankrabatt, dessen Weitergabe an Verbraucher später kritisch bewertet wurde.

Ich halte die Entscheidung für eine kurzfristig nachvollziehbare Entlastung, sehe aber weiterhin Unsicherheit darüber, wie stark die Preisreduzierung tatsächlich bei den Autofahrern ankommt.

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  1. EXOzynth 👋
    sagt am

    Eine Deckelung wäre sinnvoller, hab Mittwoch Diesel für 1,97 getankt, war vor Jahren schon mal schlimmer.

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  2. Roman ☀️
    sagt am

    Genau so wie die Preise in den Restaurants um 9 Prozent gesunken sind, werden hier die Kraftstoffpreise sinken.

    Antworten
  3. Matze51 🌀
    sagt am

    Tanke eh in Polen 😜

    Antworten

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