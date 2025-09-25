Fintech

bunq bringt Krypto-Staking nach Deutschland

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Bunq

Die Neobank Bunq erweitert sein Krypto-Angebot in Zusammenarbeit mit Kraken um flexibles Staking. Nutzer in der gesamten EU können so digitale Vermögenswerte einsetzen und dabei laut Unternehmensangaben bis zu 10 Prozent jährlich erzielen.

Bunq führt als nach eigenen Angaben erste Neobank in Europa flexibles Krypto-Staking ein. Dieses erlaubt es Nutzern, Kryptowährungen ohne feste Laufzeiten zu staken, Gewinne zu erzielen und das Staking jederzeit zu beenden. Das Angebot startet in Deutschland nach der kürzlichen Einführung von bunq Crypto und wird auch in weiteren europäischen Ländern verfügbar sein, darunter die Niederlande, Frankreich, Spanien, Belgien, Italien und Irland.

Info

Staking bedeutet, dass man seine Kryptowährungen „parkt“, um damit Transaktionen in einem Blockchain-Netzwerk abzusichern. Dafür bekommt man eine Belohnung in Form von neuen Coins oder Zinsen.

Die Kooperation mit der Handelsplattform Kraken ermöglicht es bunq-Kunden, Transaktionen in Blockchain-Netzwerken zu validieren und dafür Belohnungen zu erhalten. Laut Unternehmensangaben können dabei bis zu 10 Prozent jährlich auf ausgewählte Kryptowährungen erwirtschaftet werden. Eine interne Studie von bunq zeigt zudem, dass 65 Prozent der Nutzer unsicher sind, wann sie Kryptowährungen kaufen oder verkaufen sollen.

Die Ankündigung erfolgt im Zusammenhang mit weiteren Expansionsplänen, darunter der geplanten Beantragung einer Broker-Dealer-Lizenz in den USA.

Ich finde es spannend, dass Banken wie bunq versuchen, den Kryptomarkt stärker in den Mainstream zu bringen. Klingt praktisch, aber die versprochenen 10 Prozent klingen auch nach einem Risiko, das man nicht unterschätzen sollte.

Zu bunq →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Revolut

Revolut schränkt Krypto-Handel in Deutschland drastisch ein

Revolut schränkt ab dem 29. September 2025 den Kauf von Kryptowährungen ein. Betroffen sind auch Kunden in Deutschland, andere Krypto-Funktionen…

24. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Keks mit Ecke 🏅
    sagt am

    Ich finde diese Infokachel super, solltet ihr bei manchen Artikeln öfter verwenden. Oft ist man in manchen Thematiken nicht so drin und der eine Satz erklärt das quasi schnell und einfach.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / bunq bringt Krypto-Staking nach Deutschland
Weitere Neuigkeiten
TomTom stellt neuen Straßenassistenten und App vor
in Zubehör
Instagram meldet 3 Milliarden Nutzer – testet neue Funktionen für Reels und DMs
in Social
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Der neue 007 soll ein „frisches Gesicht“ werden
in News
Werbung bei ChatGPT ist wohl sichere Sache
in Dienste
Vodafone Glasfaser
Vodafone CableMax 1000 kommt zurück: Gigabit-Internet für 50 Euro
in Vodafone
Skoda Elroq Produktion
EU-Automarkt: Elektro legt zu, Verbrenner brechen ein, Hybride gewinnen
in Mobilität
Withings Waage Header
Withings veröffentlicht großes Update mit neuen Tracking-Funktionen
in Wearables
Playstation Header Ps5 Pro
PS5 ist „die erfolgreichste PlayStation aller Zeiten“
in Gaming
Apple geht in die Offensive und greift die EU an
in News
Audi plant neue Verbrenner-Offensive ab 2026
in Mobilität