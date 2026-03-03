BYD Seal: Neuauflage des Elektroautos wird teurer in Deutschland

BYD bessert beim Seal nach, der sich vor allem im zweiten Halbjahr 2025 dank des Flottengeschäfts ganz passabel „verkauft“ hat. Wobei das Elektroauto mit knapp 1.800 Zulassungen auch nicht so wichtig für die Marke ist (der Seal U ist wichtiger).

Doch die Limousine bleibt und sie wird 2026 besser, unter anderem mit etwas mehr Kofferraumvolumen (485 Liter) und Platz im Frunk vorne (72 Liter). Bei der Optik tut sich nicht viel, es ist zwar ein Facelift, aber die Änderungen sind sehr überschaubar.

Dazu kommt ein „modernisiertes Paket an Assistenzsystemen“ und es gibt endlich einen Bluetooth-Schlüssel für Smartphones. Den Schritt zu 800 Volt, wie in China, spart man sich hier, was ich in dieser Preisklasse nicht wirklich verstehen kann.

Dafür wird der neue BYD Seal bei uns teurer und startet jetzt erst bei 47.990 Euro in der Basisversion, da bekommt man ein Tesla Model 3 Premium mit maximaler Reichweite. Daher hat BYD auch noch einen kleinen „Trick“ beim Marketing parat.

Man wirbt unter anderem mit der staatlichen Förderung, die aber natürlich nicht alle bekommen, vor allem nicht die vollen 6.000 Euro, und es gibt einen BYD E-Bonus bis Ende März. Damit (und mit Förderung) sind dann bis zu 31.990 Euro möglich.

Klingt extrem gut, ist aber von der Realität entfernt. Zum einen ist es unseriös, da wurde Tesla schon abgestraft, die Förderung direkt im Konfigurator abzuziehen, aber der BYD E-Bonus ist auch nur in einem Fall wirklich brauchbar: Beim Barkauf.

Dann kann es tatsächlich auch mal über 10.000 Euro Nachlass geben, das kann dann, je nach Modell, ein sehr guter Deal werden, aber Händler geben euch, auch mit diesem tollen Bonus, weiterhin keine besonders attraktiven Leasingraten.

Man merkt, dass die Marke ihre Autos jetzt direkt und kurzfristig pushen möchte und das mit einem recht hohen Bonus macht, wer bar zahlt, der bekommt einen passablen Deal bei BYD. Beim Leasing sind andere Marken oft deutlich attraktiver.