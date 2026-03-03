Xpeng macht mehr Druck bei Elektroautos in Deutschland

Xpeng startete sehr langsam und gemütlich mit seinen Elektroautos in Deutschland und die Zulassungszahlen von 2025, dem ersten vollen Geschäftsjahr bei uns, sind mit ca. 3.000 Einheiten auch nicht wirklich beeindruckend. Das soll sich ändern.

In diesem Jahr möchte Xpeng auf ca. 8.000 Einheiten kommen und 2027 sollen es dann schon 15.000 Einheiten pro Jahr in Deutschland sein, so Markus Schrick, der Geschäftsführer der chinesischen Marke im Gespräch mit der Automobilwoche.

Xpeng möchte präsenter vor Ort sein

Wie? Xpeng setzt weniger auf Eigenzulassungen und größere Anbieter oder Flotten und mehr auf den Privatmarkt und da benötigt es ein gutes Vertriebsnetz. Von 20 auf 50 Standorte (Stand von 2025) reicht aber noch nicht, man möchte die Zahl mehr als verdoppeln in diesem Jahr und fünf neue Modelle auf den Markt bringen.

Immer mehr Marken aus China orientieren sich, trotz Strafzöllen, in Europa, denn vor allem für teurere Marken wie Xpeng ist die Gewinnmarge bei uns attraktiver, in China herrscht weiterhin ein harter Preiskampf. Aber es tun sich auch viele Marken schwer im Premiumbereich, wie Polestar oder BYD sicher bestätigen können.

15.000 Einheiten pro Jahr klingt für 2027 vielleicht nicht beeindruckend, aber man setzt bei Xpeng im Gegensatz zu anderen Marken aus China nur auf Elektroautos und auf weniger Hilfe aus China, daher hat man es schwerer als andere Marken.

Bisher fliegt Xpeng aber noch zu sehr unter dem Radar, wie ich finde, man ist kaum in der Werbung oder Medien präsent. Andere Marken aus China tun sich schwer gegen etablierte Premiummarken und Player wie Tesla sind preislich attraktiver.

Doch Xpeng ist gekommen um zu bleiben und auch wenn der Start, wie bei vielen Marken aus China, zunächst sehr schwierig war, so gibt man nicht auf, passt sich an, investiert in das Vertriebsnetz und möchte ein Stück vom Kuchen abhaben.