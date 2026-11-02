C24 Bank erhöht die Zinsen und stellt Führung neu auf

Die C24 Bank hat zum 1. November 2026 ihre Zinsen auf 1 Prozent pro Jahr erhöht und bekommt gleichzeitig einen neuen Geschäftsführer.

Kunden erhalten seit Monatsbeginn auf dem C24 Girokonto, den Pockets und dem Tagesgeld-Pocket einheitlich 1,00 Prozent Zinsen pro Jahr. Die Anpassung erfolgt automatisch, Kunden müssen nichts unternehmen.

Gegenüber dem bisherigen Zinssatz entspricht das einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Beim Festgeld sind über Partnerbanken laut C24 sogar bis zu 3,46 Prozent pro Jahr möglich.

C24 Bank: Neue Zinsen und Wechsel in der Geschäftsführung

Die Verzinsung orientiert sich weiterhin am EZB-Leitzins. Konkret berechnet C24 den Zinssatz anhand der Einlagefazilität der Europäischen Zentralbank abzüglich 1,50 Prozentpunkten. Damit bleibt die Verzinsung grundsätzlich von der weiteren Zinsentwicklung abhängig.

Parallel dazu gibt es Veränderungen an der Unternehmensspitze. Seit dem 1. November gehört Peter Karst gemeinsam mit Dr. Markus Schramm zur Geschäftsführung der C24 Bank.

Karst war zuvor unter anderem bei der Commerzbank, Deutschen Bank und BAWAG tätig. Anschließend gehörte er dem Vorstand der Oldenburgischen Landesbank an und leitete zuletzt als Vorstandsvorsitzender die FNZ Bank.

Er übernimmt die Aufgaben von Robert Genz, der die C24 Bank seit ihrer Gründung mit aufgebaut hat und nun in den Ruhestand geht.

Auch der Prüfungsausschuss wurde neu aufgestellt. Matthias Orlopp hat den Vorsitz übernommen. Franz Josef Nick verstärkt das Gremium, dem außerdem Clemens Färber angehört.

C24 bietet Gratis-Girokonto und Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Die C24 Bank zahlt weiterhin 75 Euro Bonus für einen Kontowechsel

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest und anderen Finanzexperten eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut unzähligen Erhebungen sehr beliebt.

Für Kunden dürfte vor allem die leicht höhere Verzinsung interessant sein. Dass auch Guthaben auf dem regulären C24 Girokonto berücksichtigt werden, macht die Anpassung besonders alltagstauglich.

Zum kostenlosen C24 Konto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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