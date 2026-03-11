C24 Bank integriert Handytarifvergleich

Die C24 Bank hat in ihre Banking-App einen Handytarifvergleich integriert. Nutzer der aktuellsten App-Version sollten darüber innerhalb der App informiert werden.

Der Vergleich lässt sich auch über das Menü „Mehr → Mobilfunk“ aufrufen. In diesem Bereich sind mehrere Vergleiche gelistet. Bisher wurden die Nutzer für die meisten Vergleiche zu CHECK24 geleitet. Inzwischen sind die Vergleiche für Mobilfunk und Kredite direkt in der App enthalten.

Mobilfunkverträge können direkt über die Banking-App abgeschlossen werden. Das scheint ein Thema zu sein, denn auch andere „Mobile Banken“ wie N26 bieten diese Möglichkeit. Mir persönlich erscheint das extrem abwegig, aber ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter: den Kunden dort abholen, wo er ohnehin unterwegs ist.

C24 bietet smartes Girokonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden, die Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises nutzen oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch wird ein kostenloses Tagesgeld-Pocket oder sogar ein echtes Gemeinschaftskonto angeboten.

Wichtig: 75 Euro Bonus für Kontowechsel nicht vergessen!

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut zahlreichen Erhebungen sehr beliebt. Ich selbst nutze das Konto seit mehreren Jahren und bin höchst zufrieden damit.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.