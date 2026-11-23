Die comdirect erhöht die Tagesgeldzinsen für Neukunden auf 3,75 Prozent pro Jahr und verlängert ihre Girokonto-Aktion mit 250 Euro Prämie.

Die verbesserten Konditionen gelten ab sofort. Beim Tagesgeld PLUS der comdirect steigt der Zinssatz von bisher 3,00 auf 3,75 Prozent pro Jahr. Die Verzinsung gilt für sechs Monate und für Guthaben bis zu einer Million Euro. Gerade die vergleichsweise hohe Obergrenze dürfte für manche Sparer interessant sein.

comdirect Girokonto mit 3,25 Prozent Zinsen und 250 Euro Prämie

Parallel verlängert die comdirect ihr Kombiangebot aus Girokonto Aktiv und Tagesgeld PLUS. Hier fällt der Tagesgeldzins mit 3,25 Prozent pro Jahr etwas niedriger aus, dafür gibt es zusätzliche Leistungen.

Die Konditionen im Überblick:

3,25 Prozent Tagesgeldzinsen p.a. für sechs Monate

Verzinsung für Guthaben bis 250.000 Euro

Zusätzlich 250 Euro Prämie beim Girokonto

Girokonto Aktiv für 36 Monate bedingungslos kostenlos

Kreditkarte für 36 Monate kostenlos

Girocard kostenlos

Fünf statt bisher drei kostenlose Bargeldabhebungen

Die kostenlose Kreditkarte und die Girocard lassen sich nachträglich im persönlichen Bereich abschließen.

Interessant ist die unterschiedliche Ausrichtung der beiden Angebote. Wer ausschließlich möglichst hohe Tagesgeldzinsen sucht, bekommt beim separaten Tagesgeld PLUS den besseren Zinssatz. Das Girokonto-Paket der comdirect bietet dagegen zusätzliche Leistungen und eine Prämie.

Die 36 Monate kostenlose Kontoführung sind ebenfalls eine zeitliche Begrenzung und keine dauerhafte Gebührenbefreiung. Wer sich für das aktuelle comdirect-Angebot interessiert, sollte deshalb auch die Konditionen für die Zeit danach berücksichtigen.

Zum Tagesgeld der comdirect →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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