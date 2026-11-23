Der Messenger Signal führt neue Schutzmaßnahmen ein, um vertrauliche Chats vor dem Zugriff integrierter KI-Assistenten zu schützen.

Mit der kommenden App-Version will Signal verhindern, dass KI-Funktionen von Android und iOS private Nachrichten über den Bildschirminhalt erfassen. Hintergrund ist die zunehmende Integration künstlicher Intelligenz in mobile Betriebssysteme.

Das Problem: Selbst eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt nicht davor, dass ein KI-Assistent bereits entschlüsselte Nachrichten auf dem Bildschirm ausliest und möglicherweise an externe Dienste weitergibt.

Signal schränkt Screenshots unter Android und iOS 27 ein

Signal will deshalb unter Android und iOS 27 die Erstellung von Screenshots einschränken, sobald ein entsprechender Zugriff durch KI-Assistenten erkannt wird. Die Schutzfunktion soll standardmäßig aktiviert sein, lässt sich in den Einstellungen aber deaktivieren.

Vollständig verhindern lässt sich der Zugriff damit offenbar nicht. Signal verweist insbesondere auf Funktionen zur Barrierefreiheit, die weiterhin potenzielle Zugriffsmöglichkeiten bieten.

Signal fordert deshalb zusätzliche Maßnahmen der Betriebssystemanbieter:

Einfache Opt-out-Möglichkeiten für den Zugriff durch KI-Assistenten

Verlässliche technische Schutzmechanismen für sensible App-Inhalte

Transparente Dokumentation der Datenerfassung und Verarbeitung

Die Forderungen richten sich an Apple, Google und Microsoft. Nach Angaben von Signal fehlen Entwicklern bislang ausreichende Werkzeuge, um vertrauliche Inhalte zuverlässig vor solchen Zugriffen zu schützen.

Unter macOS kann Signal beispielsweise keinen vergleichbaren Screenshot-Schutz umsetzen, weil die erforderlichen technischen Möglichkeiten fehlen.

Die Diskussion geht damit über einen einzelnen Messenger hinaus. Wenn Betriebssysteme zunehmend Bildschirminhalte für KI-Funktionen auswerten, müssen Nutzer auch kontrollieren können, welche Anwendungen davon ausdrücklich ausgenommen bleiben. Gerade bei privaten Nachrichten sollte diese Entscheidung nicht allein beim Betriebssystemanbieter liegen.

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