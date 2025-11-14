Call of Duty: Black Ops 7: „Die schlechteste Kampagne aller Zeiten“

Die Ansprüche an eine Kampagne bei Call of Duty sind nicht hoch, kaum jemand rechnet hier mit einer 7 oder 8 (von 10) oder höher. Doch man hofft jedes Jahr, dass es wenigstens eine solide 5 oder 6 wird und ein bisschen Spaß bereitet.

Wer sich auf den heutigen Release von Call of Duty: Black Ops 7 gefreut hat und vor einer Multiplayer-Runde die Kampagne spielen möchte, der wird enttäuscht sein, denn die Kritik ist groß. Und seit gestern gibt es die ersten Stimmen dazu.

Schlechtestes Call of Duty aller Zeiten

Activision verschickt zwar keine Review-Codes vorab (aus gutem Grund), aber mit einem Trick (Neuseeland) konnte man die Kampagne schon am gestrigen Abend spielen. Da hört man, dass es „die schlechteste Kampagne aller Zeiten“ sei.

Ich habe viele Stimmen in den letzten Stunden gesehen und keine einzige davon war positiv, die. 4-5 Stunden lange Kampagne sei ein großer Reinfall. Man schafft es sogar, dass man die geringen Erwartungen an ein Call of Duty klar unterbietet.

Es ist klar, dass kaum jemand ein Call of Duty für ein gutes Singleplayer-Erlebnis kauft und spielt, aber ich gehöre zu dieser kleinen Zielgruppe. Ich habe nicht die Zeit und Lust für Multiplayer, finde das Setting aber immer mal wieder spannend.

Schade, denn letztes Jahr fand ich die Kampagne ganz okay, in diesem Jahr haben aber sowohl Call of Duty als auch das neue Battlefield enttäuscht. In beiden Fällen kann man sich die Zeit für die Kampagne sparen und anderen Spielen widmen.

Kampagne und Multiplayer trennen

Ich bleibe dabei: Es wäre schön, wenn die Studios die Kampagne vom Multiplayer-Modus trennen. Von mir aus soll es jedes Jahr eine Multiplayer-Version der Spiele geben, aber es muss nicht immer eine Kampagne dabei sein. Es wäre eine Idee, wenn nur alle 3-4 Jahre eine richtig gute und eigenständige Kampagne kommt.

Mir würde sowas in einem Setting von Battlefield 6 gefallen, aber es ist wohl nicht lukrativ genug und daher rotzt man Jahr für Jahr eine lieblose Scheiße hin. Schade.