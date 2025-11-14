Red Dead Redemption: Neuauflage, Netflix-Version und Details zu Teil 2

Rockstar Games hat am gestrigen Abend einige Fans von Red Dead Redemption überrascht, denn das erste Spiel wurde überarbeitet und für aktuelle Konsolen optimiert. Am 2. Dezember erscheint es für die PS5, Xbox Series und Switch 2.

Doch das ist noch nicht alles, denn man hat auch an einer mobilen Version für iOS und Android gearbeitet, die ebenfalls im Dezember erscheint. Sie wird jedoch nur bei Netflix zu finden sein, der Dienst hat sich das Spiel also exklusiv eingekauft.

Das Upgrade für aktuelle Konsolen ist kostenlos, wir bekommen hier also kein Remaster oder Remake, dafür hätte Rockstar etwas Geld verlangt. Und die neue Version wird zum Launch auch direkt bei PlayStation Plus im Abo verfügbar sein.

RDR2 wird ebenfalls aktualisiert

Und was ist mit Red Dead Redemption 2? Da warten viele auf die optimierte Version des Spiel, die sich immer wieder andeutete. Laut „NateTheHate“ sie diese ebenfalls geplant und kommt, es ist nur unklar, wann Rockstar sie veröffentlichen wird.

Falls das stimmt, und davon gehe ich bei Nate durchaus davon aus, dann ist es schade, dass Rockstar nicht beide Spiele als optimierte Version veröffentlicht hat. Man möchte das aber vermutlich etwas strecken, um bis zum großen Release von GTA 6 in einem Jahr immer mal wieder „neue“ Inhalte für Fans anbieten zu können.