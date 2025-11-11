Tarife

CallYa Blackweek: Vodafone spendiert dauerhaft doppeltes Datenvolumen

Autor-Bild
Von
|
Vodafone

Vodafone startet zur Blackweek 2025 eine Aktion für seinen Prepaid-Tarif CallYa S an. Neukunden, die zwischen dem 11. November und 1. Dezember abschließen, erhalten laut Unternehmensangaben dauerhaft doppeltes Datenvolumen30 statt 15 Gigabyte. Voraussetzung ist eine fortlaufende Nutzung und Aufladung der Karte.

CallYa mit Bonus für Rufnummermitnahme

Zusätzlich wird der Bonus für die Rufnummermitnahme im Aktionszeitraum von 10 auf 30 Euro erhöht. Das Startguthaben beim CallYa Allnet Flat S, der regulär 9,99 Euro pro vier Wochen kostet, soll demnach für etwa drei Monate Nutzung ausreichen. Das Angebot ist ausschließlich online erhältlich.

Wesentliche Eckdaten zur CallYa-Blackweek-Aktion

  • Aktionszeitraum: 11.11. bis 01.12.2025
  • Tarif: CallYa S mit 30 GB statt 15 GB
  • Rufnummerbonus: 30 € für alle Tarife
  • Keine Promo-Codes erforderlich
  • Maximal zwei Bestellungen pro Kunde

Zu den CallYa-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / CallYa Blackweek: Vodafone spendiert dauerhaft doppeltes Datenvolumen
Weitere Neuigkeiten
Ford plant einen elektrischen Bestseller für Europa
in Mobilität
1und1 5g Gigabit Antenne 0384
Rekordmigration: 1&1 zieht 12 Millionen Kunden in neues Netz
in 1und1
1&1 bestätigt Prognose trotz sinkendem Ergebnis
in 1und1
Huawei Header Logo
EU will wohl Huawei und ZTE von 5G verbannen
in Marktgeschehen
Google startet den Black Friday 2025 schon früher
in News
FRITZ! bietet 11 % Rabatt am Singles Day
in Handel
Schadet schnelles Laden dem Smartphone-Akku?
in Smartphones
Sony nennt Zahlen: Die PlayStation 5 verkauft sich gut
in Gaming
Nintendo Switch 2 mit Update: Version 21 bringt viele Änderungen mit
in Firmware und OS
iPhone Air gescheitert? Apple ändert überraschend den Plan
in Smartphones