CallYa Blackweek: Vodafone spendiert dauerhaft doppeltes Datenvolumen

Vodafone startet zur Blackweek 2025 eine Aktion für seinen Prepaid-Tarif CallYa S an. Neukunden, die zwischen dem 11. November und 1. Dezember abschließen, erhalten laut Unternehmensangaben dauerhaft doppeltes Datenvolumen – 30 statt 15 Gigabyte. Voraussetzung ist eine fortlaufende Nutzung und Aufladung der Karte.

CallYa mit Bonus für Rufnummermitnahme

Zusätzlich wird der Bonus für die Rufnummermitnahme im Aktionszeitraum von 10 auf 30 Euro erhöht. Das Startguthaben beim CallYa Allnet Flat S, der regulär 9,99 Euro pro vier Wochen kostet, soll demnach für etwa drei Monate Nutzung ausreichen. Das Angebot ist ausschließlich online erhältlich.

Wesentliche Eckdaten zur CallYa-Blackweek-Aktion

Aktionszeitraum: 11.11. bis 01.12.2025

Tarif: CallYa S mit 30 GB statt 15 GB

Rufnummerbonus: 30 € für alle Tarife

Keine Promo-Codes erforderlich

Maximal zwei Bestellungen pro Kunde

Zu den CallYa-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

