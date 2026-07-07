News

CCC veröffentlicht Sicherheitswarnung zu Hoymiles Wechselrichtern

Autor-Bild
Von
|
Solar

Der Chaos Computer Club warnt vor Sicherheitslücken bei Wechselrichtern von Hoymiles für Balkon und Dachsolaranlagen.

Nach Angaben des Chaos Computer Clubs (CCC) und eines beteiligten Sicherheitsforschers weisen Wechselrichter des Herstellers Hoymiles gravierende Schwachstellen auf.

Demnach könnten Angreifer mit vergleichsweise einfacher Funktechnik Geräte in Reichweite erkennen, fernsteuern oder ihre Firmware verändern. Der Hersteller habe auf Hinweise im Rahmen des Disclosure Prozesses bislang nicht mit einem Patch reagiert.

Laut CCC betreffen die Schwachstellen sowohl einzelne Betreiber als auch größere Bestände an Solaranlagen. Nach Darstellung der Sicherheitsforscher könnten Anlagen abgeschaltet oder umkonfiguriert werden.

Zudem bestehe das Risiko, dass unautorisierte Firmware aufgespielt wird. Behörden hätten laut CCC darauf verwiesen, dass mögliche Leistungseinbrüche im Stromnetz grundsätzlich abgefangen werden könnten.

Sicherheitslücken bei Hoymiles Wechselrichtern im Fokus

Nach Angaben des CCC werden Seriennummern der Geräte über Funk unverschlüsselt übertragen, wodurch sich Wechselrichter in der Umgebung identifizieren lassen sollen.

Die Organisation verweist außerdem auf bereits bekannte Arbeiten aus dem OpenDTU Projekt und ruft Entwickler sowie Sicherheitsforscher dazu auf, gemeinsam an offenen und besser abgesicherten Lösungen zu arbeiten. Obendrein fordert der CCC verbindliche Mindeststandards für die IT-Sicherheit von Einspeisegeräten.

Weiterführende Informationen:

EnBW reduziert Elektroauto-Ladepreise bis Ende September

EnBW senkt im Sommer befristet die Preise an eigenen Ladestationen für Kunden der mobility+ Ladetarife. Die EnBW startet vom 8.…

7. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / CCC veröffentlicht Sicherheitswarnung zu Hoymiles Wechselrichtern
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 11 (Pro): Die Preise sind da und es wird teurer
in Smartphones
EnBW reduziert Elektroauto-Ladepreise bis Ende September
in Mobilität
Was ist bei der PlayStation von Sony los?
in Gaming
Home Assistant streicht Support für ältere Apple-Geräte
in Smart Home
Škoda Elroq überholt alle Elektro-Konkurrenten in Deutschland
in News
Volkswagen: Das erste Luxus-Elektroauto hat ein Datum
in Mobilität
Peugeot zeigt im Herbst die Zukunft der Marke
in Mobilität
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix hat ein echtes Problem bei Serien
in Dienste
Kleinanzeigen startet KI-Offensive mit neuen Funktionen
in Handel
Polestar 4 SUV bestätigt: Direkter Angriff auf die Schwestermarke
in Mobilität