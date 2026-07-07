CCC veröffentlicht Sicherheitswarnung zu Hoymiles Wechselrichtern

Der Chaos Computer Club warnt vor Sicherheitslücken bei Wechselrichtern von Hoymiles für Balkon und Dachsolaranlagen.

Nach Angaben des Chaos Computer Clubs (CCC) und eines beteiligten Sicherheitsforschers weisen Wechselrichter des Herstellers Hoymiles gravierende Schwachstellen auf.

Demnach könnten Angreifer mit vergleichsweise einfacher Funktechnik Geräte in Reichweite erkennen, fernsteuern oder ihre Firmware verändern. Der Hersteller habe auf Hinweise im Rahmen des Disclosure Prozesses bislang nicht mit einem Patch reagiert.

Laut CCC betreffen die Schwachstellen sowohl einzelne Betreiber als auch größere Bestände an Solaranlagen. Nach Darstellung der Sicherheitsforscher könnten Anlagen abgeschaltet oder umkonfiguriert werden.

Zudem bestehe das Risiko, dass unautorisierte Firmware aufgespielt wird. Behörden hätten laut CCC darauf verwiesen, dass mögliche Leistungseinbrüche im Stromnetz grundsätzlich abgefangen werden könnten.

Sicherheitslücken bei Hoymiles Wechselrichtern im Fokus

Nach Angaben des CCC werden Seriennummern der Geräte über Funk unverschlüsselt übertragen, wodurch sich Wechselrichter in der Umgebung identifizieren lassen sollen.

Die Organisation verweist außerdem auf bereits bekannte Arbeiten aus dem OpenDTU Projekt und ruft Entwickler sowie Sicherheitsforscher dazu auf, gemeinsam an offenen und besser abgesicherten Lösungen zu arbeiten. Obendrein fordert der CCC verbindliche Mindeststandards für die IT-Sicherheit von Einspeisegeräten.

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