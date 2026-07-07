EnBW reduziert Elektroauto-Ladepreise bis Ende September

EnBW senkt im Sommer befristet die Preise an eigenen Ladestationen für Kunden der mobility+ Ladetarife.

Die EnBW startet vom 8. Juli bis 30. September 2026 eine Preisaktion für das Laden an eigenen Stationen. Laut Unternehmensangaben sinkt der Preis in allen EnBW mobility+ Ladetarifen an EnBW-Ladepunkten um 5 Cent je Kilowattstunde.

Kunden im Ladetarif L zahlen während der Aktion beispielsweise 30 statt 35 Cent pro Kilowattstunde. Im Tarif S ohne Grundgebühr reduziert sich der Preis auf 51 statt 56 Cent pro Kilowattstunde.

Unverändert bleiben die Preise an Ladepunkten anderer Betreiber, Ad-Hoc-Tarife sowie mögliche Blockiergebühren. Kunden werden laut EnBW per E-Mail über die Aktion informiert.

Sommeraktion für EnBW-Ladestationen im Überblick

Wichtige Eckpunkte:

Aktionszeitraum vom 8. Juli bis 30. September 2026

5 Cent Preisnachlass je Kilowattstunde an EnBW-Ladepunkten

Gilt für alle EnBW mobility+ Ladetarife

Andere Betreiber und Ad-Hoc-Preise bleiben unverändert

EnBW verfolgt nach eigenen Angaben weiterhin eine langfristige Preisstrategie mit möglichst stabilen Tarifen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen den Ausbau seines Schnellladenetzes fort. Das EnBW HyperNetz umfasst inzwischen mehr als 900.000 Ladepunkte in Europa und soll durch weitere Schnellladestandorte ergänzt werden.

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