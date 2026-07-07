Mobilität

EnBW reduziert Elektroauto-Ladepreise bis Ende September

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

EnBW senkt im Sommer befristet die Preise an eigenen Ladestationen für Kunden der mobility+ Ladetarife.

Die EnBW startet vom 8. Juli bis 30. September 2026 eine Preisaktion für das Laden an eigenen Stationen. Laut Unternehmensangaben sinkt der Preis in allen EnBW mobility+ Ladetarifen an EnBW-Ladepunkten um 5 Cent je Kilowattstunde.

Kunden im Ladetarif L zahlen während der Aktion beispielsweise 30 statt 35 Cent pro Kilowattstunde. Im Tarif S ohne Grundgebühr reduziert sich der Preis auf 51 statt 56 Cent pro Kilowattstunde.

Unverändert bleiben die Preise an Ladepunkten anderer Betreiber, Ad-Hoc-Tarife sowie mögliche Blockiergebühren. Kunden werden laut EnBW per E-Mail über die Aktion informiert.

Sommeraktion für EnBW-Ladestationen im Überblick

Wichtige Eckpunkte:

  • Aktionszeitraum vom 8. Juli bis 30. September 2026
  • 5 Cent Preisnachlass je Kilowattstunde an EnBW-Ladepunkten
  • Gilt für alle EnBW mobility+ Ladetarife
  • Andere Betreiber und Ad-Hoc-Preise bleiben unverändert

EnBW verfolgt nach eigenen Angaben weiterhin eine langfristige Preisstrategie mit möglichst stabilen Tarifen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen den Ausbau seines Schnellladenetzes fort. Das EnBW HyperNetz umfasst inzwischen mehr als 900.000 Ladepunkte in Europa und soll durch weitere Schnellladestandorte ergänzt werden.

Škoda Elroq überholt alle Elektro-Konkurrenten in Deutschland

Der Škoda Elroq führte im ersten Halbjahr 2026 die Zulassungsstatistik der Elektroautos in Deutschland an. Von Januar bis Juni 2026…

7. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Jonas 🎖
    sagt am

    Top! Mit EnBW collect effektiv 28ct, nochmal -8% gibt es über CB.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / EnBW reduziert Elektroauto-Ladepreise bis Ende September
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 11 (Pro): Die Preise sind da und es wird teurer
in Smartphones
Was ist bei der PlayStation von Sony los?
in Gaming
Home Assistant streicht Support für ältere Apple-Geräte
in Smart Home
Škoda Elroq überholt alle Elektro-Konkurrenten in Deutschland
in News
Volkswagen: Das erste Luxus-Elektroauto hat ein Datum
in Mobilität
Peugeot zeigt im Herbst die Zukunft der Marke
in Mobilität
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix hat ein echtes Problem bei Serien
in Dienste
Kleinanzeigen startet KI-Offensive mit neuen Funktionen
in Handel
Polestar 4 SUV bestätigt: Direkter Angriff auf die Schwestermarke
in Mobilität
Apple Music kommt ins Auto: App für Android Automotive startet
in Mobilität