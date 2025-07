ChatGPT: OpenAI plant wohl GTP-5 im August

Sam Altman deutet schon seit Wochen hier und da eine neue GPT-Version an und laut Tom Warren soll diese Anfang August starten. Das hat der Autor von The Verge in seinem Newsletter verraten, nennt hier allerdings noch kein konkretes Datum.

Der Chef von OpenAI gab bereits an, dass es „bald“ soweit ist, wir sprechen also nur noch über Tage, bis ChatGPT wieder mächtiger wird. Mit der neuen Version fühlte sich Altman erstmals „nutzlos“ im Vergleich zu KI, wie er auch betont hat.

OpenAI wollte den Zeitraum von Tom Warren nicht bestätigen, eigentlich sollte es ja auch schon im Frühjahr losgehen. Neben der normalen Version wird es auch wieder eine Mini- und Nano-Version geben, beide sollen direkt zum Launch verfügbar sein.

-->