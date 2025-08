ChatGPT soll Nutzer stärker unterstützen – ohne Abhängigkeit zu fördern

OpenAI hat neue Informationen zur Weiterentwicklung von ChatGPT veröffentlicht. Im Fokus steht dabei, das Produkt nicht auf maximale Nutzung, sondern auf tatsächliche Hilfestellung auszurichten.

In einer Mitteilung erläutert OpenAI, dass ChatGPT nicht auf eine maximale Nutzungsdauer ausgelegt ist, sondern darauf, Nutzern bei konkreten Aufgaben zu helfen, beispielsweise beim Lösen von Problemen, beim Lernen oder bei der Vorbereitung auf Gespräche.

Statt Klickzahlen zählen hier die Zielerreichung und die freiwillige Rückkehr zur Nutzung. Mit Funktionen wie dem „ChatGPT Agent“ soll künftig sogar Unterstützung außerhalb der App möglich sein, beispielsweise beim Buchen von Terminen oder Planen von Ereignissen.

ChatGPT soll beispielsweise dabei helfen, medizinische Informationen zu verstehen oder Gedanken zu ordnen, jedoch nicht Entscheidungen abnehmen. Bei sensiblen Themen wie Beziehungsfragen sollen künftig keine direkten Empfehlungen mehr gegeben werden, sondern es soll strukturierende Hilfestellung geleistet werden.

Neu eingeführt werden außerdem Hinweise auf Pausen bei langen Sitzungen, um die Selbstkontrolle zu fördern.

Maßnahmen für eine verantwortungsvolle ChatGPT-Nutzung

OpenAI räumt ein, dass ein früheres Update das Modell zu gefällig gemacht habe. Dieses Verhalten wurde korrigiert, die Feedbackprozesse angepasst und die Bewertung der „echten Nützlichkeit“ verbessert. In Bezug auf emotionale Belastungen wird an Verbesserungen gearbeitet, etwa an der Erkennung psychischer Ausnahmesituationen. Das Modell soll künftig angemessener reagieren und gegebenenfalls auf evidenzbasierte Hilfsangebote verweisen.

Zur Qualitätssicherung arbeitet OpenAI nach eigenen Angaben mit Ärzten und Forschern zusammen. Über 90 Mediziner aus mehr als 30 Ländern haben Kriterien für medizinische Dialoge beigesteuert. Zusätzlich wird ein Beirat aus Experten für psychische Gesundheit und Human-Computer-Interaction eingerichtet. Die Entwicklung soll laufend evaluiert und an einem klaren Anspruch gemessen werden.

Das sind sicherlich alles gute Ansätze und nötige Schritte. Ob sie allerdings die gewünschte Wirkung erzielen, bleibt abzuwarten.

