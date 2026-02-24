Check24 unter Druck: Kartellamt beendet umstrittene Preisregeln

Das Bundeskartellamt erklärt die Zusagen von Check24 zur Aufgabe von Preisparitätsklauseln für bindend.

Das Bundeskartellamt hatte im Juli 2025 Ermittlungen aufgenommen, weil Check24 Energieversorger vertraglich daran hinderte, Strom- und Gastarife über andere Vergleichsportale oder im Eigenvertrieb günstiger anzubieten. Solche Regelungen werden als Preisparitäts- oder Bestpreisklauseln bezeichnet. Nach Angaben der Behörde wurde die Praxis nun durch verbindliche Verpflichtungszusagen beendet.

Check24 betreibt Vergleichsportale unter anderem für Strom und Gas und vermittelt Energielieferverträge gegen Provision. Für Verbraucher ist die Nutzung kostenfrei. Laut Marktstudien erfolgen rund 57 Prozent der Neuabschlüsse über Onlinevermittlungsdienste, wovon 60 bis 70 Prozent auf Check24 entfallen.

Preisparitätsklauseln im Energiemarkt

Nach den Zusagen wird Check24 künftig keine Paritätsvorgaben mehr verwenden. Weder Vertragsbeziehungen noch Provisionshöhen dürfen vom Preis anderer Vertriebskanäle abhängen. Auch eine schlechtere Platzierung von Tarifen bei fehlender Preisparität ist unzulässig.

Zentrale Punkte der Verpflichtung:

Keine Bestpreisklauseln gegenüber Energieversorgern

Keine Abhängigkeit von Provisionen vom Preissetzungsverhalten

Kein sogenanntes Dimming bei abweichenden Preisen

Der Präsident des Bundeskartellamtes erklärte, Vergleichsportale seien grundsätzlich wettbewerbsfördernd, Eingriffe in die Preissetzung führender Anbieter könnten jedoch kartellrechtliche Bedenken auslösen.

Aus meiner Sicht stärkt diese Entscheidung den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Vertriebswegen, da Energieversorger ihre Preise künftig freier gestalten können. Dennoch möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich den Service von Check24 bisher als sehr kundenorientiert empfunden habe.