Marktgeschehen

Check24 unter Druck: Kartellamt beendet umstrittene Preisregeln

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Avm Fritzsmart Energy 250 Stromzaehler

Das Bundeskartellamt erklärt die Zusagen von Check24 zur Aufgabe von Preisparitätsklauseln für bindend.

Das Bundeskartellamt hatte im Juli 2025 Ermittlungen aufgenommen, weil Check24 Energieversorger vertraglich daran hinderte, Strom- und Gastarife über andere Vergleichsportale oder im Eigenvertrieb günstiger anzubieten. Solche Regelungen werden als Preisparitäts- oder Bestpreisklauseln bezeichnet. Nach Angaben der Behörde wurde die Praxis nun durch verbindliche Verpflichtungszusagen beendet.

Check24 betreibt Vergleichsportale unter anderem für Strom und Gas und vermittelt Energielieferverträge gegen Provision. Für Verbraucher ist die Nutzung kostenfrei. Laut Marktstudien erfolgen rund 57 Prozent der Neuabschlüsse über Onlinevermittlungsdienste, wovon 60 bis 70 Prozent auf Check24 entfallen.

Preisparitätsklauseln im Energiemarkt

Nach den Zusagen wird Check24 künftig keine Paritätsvorgaben mehr verwenden. Weder Vertragsbeziehungen noch Provisionshöhen dürfen vom Preis anderer Vertriebskanäle abhängen. Auch eine schlechtere Platzierung von Tarifen bei fehlender Preisparität ist unzulässig.

Zentrale Punkte der Verpflichtung:

  • Keine Bestpreisklauseln gegenüber Energieversorgern
  • Keine Abhängigkeit von Provisionen vom Preissetzungsverhalten
  • Kein sogenanntes Dimming bei abweichenden Preisen

Der Präsident des Bundeskartellamtes erklärte, Vergleichsportale seien grundsätzlich wettbewerbsfördernd, Eingriffe in die Preissetzung führender Anbieter könnten jedoch kartellrechtliche Bedenken auslösen.

Aus meiner Sicht stärkt diese Entscheidung den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Vertriebswegen, da Energieversorger ihre Preise künftig freier gestalten können. Dennoch möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich den Service von Check24 bisher als sehr kundenorientiert empfunden habe.

Elektroautos bei 19,3 Prozent: EU-Markt verschiebt sich spürbar

Der EU-Automarkt verzeichnet im Januar 2026 einen Rückgang der Neuzulassungen um 3,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die Neuzulassungen…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Kölner 🏅
    sagt am

    Ich checke immer auch direkt beim Anbieter und da gab es schon öfter den selben Tarif zu identischen Kondition. Obwohl bei check24 etwas von exklusiv stand.
    Hab dann trotzdem über Check24 abgeschlossen, da es da über Shoop noch Cashback gab.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Check24 unter Druck: Kartellamt beendet umstrittene Preisregeln
Weitere Neuigkeiten
Freenet „Black Week Deal“ ist zurück: Unlimited-Tarif für nur 14,99€ mtl. sichern – letzte Chance!
in Tarife | Update
Zeekr 7x 2025 Header
Zeekr: Neue Elektroautos starten in Deutschland
in Mobilität
Tesla lässt KI das Ruder im Elektroauto übernehmen
in Mobilität
Telefon Telefonie Telefonieren Tarif 3
BIGSIM senkt Tarifpreise radikal: 5 GB für nur 3,49 €
in Tarife
Das Apple iPhone 18 Pro geht den nächsten Schritt
in Smartphones
Hyundai: Das Elektroauto aus China könnte der „Top Seller“ werden
in Mobilität
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA senkt Datenpreise drastisch: 70 GB für 10 €
in Tarife
Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich – letzte Chance!
in Tarife | Update
Pyur
Günstiges Internet bei PŸUR: Dauerrabatte für Pure Speed 250 und 500
in Tarife
Consorsbank
Consorsbank startet neue Zinsoffensive
in Fintech