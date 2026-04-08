Chrome führt vertikale Tabs und neuen Lesemodus ein

Der Browser Chrome erhält laut Google zwei neue Funktionen für mehr Übersicht und konzentriertes Lesen.

Google hat den Start eines Rollouts für zwei Neuerungen in Chrome angekündigt. Laut den Produktmanagern Alex Tsu und Jess Carpenter sollen vertikale Tabs und ein überarbeiteter Lesemodus die Arbeit im Browser vereinfachen.

Nutzer können Tabs künftig optional an der linken Seite des Browserfensters anzeigen lassen. Die Funktion lässt sich laut Unternehmensangaben per Rechtsklick und dem Befehl „Show Tabs Vertically“ aktivieren. Dadurch sollen vollständige Seitentitel besser sichtbar sein und sich auch Tab-Gruppen leichter verwalten lassen.

Neue Chrome-Funktionen für Ordnung und Lesefokus

Außerdem überarbeitet Google den bisherigen Lesemodus. Nach Unternehmensangaben öffnet sich dieser nun in einer ganzseitigen Ansicht. Per Rechtsklick auf eine Webseite und „Open in reading mode“ sollen visuelle Ablenkungen reduziert und Inhalte textorientiert dargestellt werden.

Wichtige Punkte im Überblick: