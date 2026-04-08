Chrome führt vertikale Tabs und neuen Lesemodus ein
Der Browser Chrome erhält laut Google zwei neue Funktionen für mehr Übersicht und konzentriertes Lesen.
Google hat den Start eines Rollouts für zwei Neuerungen in Chrome angekündigt. Laut den Produktmanagern Alex Tsu und Jess Carpenter sollen vertikale Tabs und ein überarbeiteter Lesemodus die Arbeit im Browser vereinfachen.
Nutzer können Tabs künftig optional an der linken Seite des Browserfensters anzeigen lassen. Die Funktion lässt sich laut Unternehmensangaben per Rechtsklick und dem Befehl „Show Tabs Vertically“ aktivieren. Dadurch sollen vollständige Seitentitel besser sichtbar sein und sich auch Tab-Gruppen leichter verwalten lassen.
Neue Chrome-Funktionen für Ordnung und Lesefokus
Außerdem überarbeitet Google den bisherigen Lesemodus. Nach Unternehmensangaben öffnet sich dieser nun in einer ganzseitigen Ansicht. Per Rechtsklick auf eine Webseite und „Open in reading mode“ sollen visuelle Ablenkungen reduziert und Inhalte textorientiert dargestellt werden.
Wichtige Punkte im Überblick:
- Vertikale Tabs sind optional nutzbar.
- Die Aktivierung erfolgt über das Kontextmenü.
- Der Lesemodus erhält eine neue Vollseitenansicht.
- Beide Funktionen werden schrittweise ausgerollt.
Bin ich eigentlich einer der wenigen Nutzer den diese Leisten vollkommen egal sind? Ich merke und lese immer wie viele Nutzer solche Leisten und Übersichten wichtig sind.
Hast du sie mal ausprobiert? Ich nutze seit einiger Zeit Vivaldi und da gibts eine Funktionsleiste, die nutze ich tatsächlich ganz gerne für Mails oder den Kalender, um keinen weiteren Tab zu öffnen. Zugegeben, meine Tabs hab ich auch gerne oben, aber übersichtlicher sind die auf jeden Fall an der Seite, das schafft deutlich mehr Lesbarkeit.
Naja auf dem Desktop ist man halt meistens mit 16:9 sehr breit unterwegs und die Webseiten sind eher auf vertikale Darstellung optimiert (was auch sinnvoll ist, damit Text nicht zu breit wird und entsprechend anstrengender zu lesen ist) – siehe auch das Beispiel mobiflip. Damit hast du aber an den Seiten einfach sehr viel Platz übrig, der in der Regel mit Leere verschwendet wird. Schiebst du die Tabs jetzt links in eine Seitenleiste, nutzt du den Platz, kannst die Tab-Titel besser lesen und hast nach oben hin ein wenig Platz gewonnen.