Citroën verspricht: Elektroauto zum Verbrenner-Preis

Citroën bietet den neuen ë-C3 Aircross mit Elektroantrieb ab sofort zum gleichen Leasing-Preis wie das vergleichbare Verbrennermodell an. Damit können Kunden zwischen beiden Antriebsarten wählen, ohne finanzielle Unterschiede.

Laut Unternehmensangaben beträgt die monatliche Leasingrate für den ë-C3 Aircross Standard-Range 199 Euro. Das Angebot gilt ohne Anzahlung und ist bis zum 31. Oktober 2025 verfügbar. Käufer können sich demnach frei für die elektrische oder konventionelle Variante entscheiden.

„Mobilität für alle“ sei das Ziel, so Thomas Goldboom, Geschäftsführer von Citroën Deutschland. Mit der Preisgestaltung wolle man zeigen, dass Elektromobilität nicht zwingend teurer sein müsse.

Ich finde den Schritt spannend, weil er den Druck auf andere Hersteller erhöht, beim Preis von Elektro- und Verbrennermodellen nachzuziehen. Für viele könnte das tatsächlich ein Anreiz sein, den Umstieg auf E-Autos zu wagen.