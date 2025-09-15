Absturz bei Kultmarken: Tesla und Smart mit heftigem Zulassungsrückgang
In den ersten acht Monaten 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 1.874.820 Pkw neu zugelassen, davon 1.068.687 mit alternativem Antrieb, was einem Anteil von 57,0 Prozent entspricht und einem Plus von 25,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Fahrzeuge mit Elektroantrieb (BEV, Plug-in, Brennstoffzelle) kamen auf 526.828 Neuzulassungen und 28,1 Prozent Marktanteil, ein Zuwachs von 46,4 Prozent; reine BEV erreichten 336.707 Zulassungen und 18,0 Prozent Marktanteil (+39,2 Prozent).
Bei den Marken verzeichneten VW, BMW und Mercedes die meisten Neuzulassungen mit alternativen Antrieben unter den deutschen Anbietern; bei den Importmarken lagen Seat, Skoda und Volvo vorn, wobei die Flottenanteile stark variieren (z. B. BMW 80,7 Prozent, Volvo 100,0 Prozent).
Größte Zuwächse im alternativen Segment meldeten u. a. Opel (+140,6 Prozent) und VW (+109,5 Prozent), während Audi (-3,0 Prozent) und Jaguar (-84,7 Prozent) rückläufig waren.
Elektro- und Hybridanteile 2025 nach KBA
Im Elektroantriebs-Segment (BEV, Plug-in, Brennstoffzelle) führen bei den deutschen Marken VW (100.315), BMW (54.643) und Mercedes (48.957) nach Stückzahlen; bei den Importeuren sind Seat (41.111), Skoda (39.722) und Volvo (23.496) vorn.
Teils 100-prozentige Flottenanteile treten bei reinen BEV-/NEV-Anbietern auf (z. B. BYD, Leapmotor, GWM), während einzelne etablierte Marken Rückgänge melden (z. B. Mercedes -1,3 Prozent beim Elektroanteil).
Im BEV-Teilmarkt führt VW bei den deutschen Marken (68.004), gefolgt von BMW (31.634) und Audi (25.803); bei Importmarken liegen Skoda (30.265), Seat (20.802) und Hyundai (17.816) an der Spitze.
Auffällig sind starke BEV-Zuwächse bei Ford (+316,2 Prozent), Porsche (+136,2 Prozent) und Toyota (+280,7 Prozent), während Tesla (-56,1 Prozent) und Smart (-71,3 Prozent) deutliche Rückgänge zeigen.
Markante Punkte aus der KBA-Meldung
- Gesamtanteil alternativer Antriebe: 57,0 Prozent; Elektroantriebe (inkl. Hybrid): 28,1 Prozent; BEV: 18,0 Prozent
- VW mit +150,4 Prozent Elektro-Zuwachs; Opel +140,6 Prozent alternative Antriebe; XPeng +1.917,5 Prozent BEV (niedrige Basis)
- Rückgänge u. a.: Tesla -56,1 Prozent BEV, Mercedes -2,2 Prozent BEV, Jaguar -93,4 Prozent Elektro
Größter Rückgang in Prozent (BEV)
- Smart: -71,3 %
- Honda: -90,3 %
- Mercedes: -2,2 %
- Tesla: -56,1 %
- MG Roewe: -55,3 %
Der Markt 2025 zeigt sich weiterhin zweigeteilt: Breite Zuwächse bei Volumenmarken stehen deutlichen Einbrüchen bei einigen reinen BEV-Anbietern gegenüber, was auf Ausläufe von Förderungen, Modellzyklen und Preissensibilität schließen lässt. Besonders der Mixeffekt durch Plug-ins und Hybrid erklärt den schnellen Anstieg der alternativen Antriebe, während BEV zwar stark wachsen, aber je nach Marke sehr volatil bleiben.
Insgesamt bleibt der große Elektroaufschwung weiterhin aus, und selbst an den veröffentlichten Zahlen gibt es bekanntlich Zweifel.
Smart verstehe ich noch, die #1,#3,#5 sind zwar super Autos, aber es wird halt Null Werbung (inklusive Product Placement) dafür gemacht. Aber Honda?
Hier wird in einem Artikel aber viel durcheinander geworfen. Halluzinationen der KI?
Volvo hat keine 100 prozentige Elektroflotte im Verkauf. Die Cashcow ist der Volvo XC 90, der sogar weiterhin als Verbrenner gebaut werden soll, weil die Nachfrage weiterhin riesig ist.
Dann wird BEV und NEV zusammengewürfelt, obwohl NEV Antriebe wie Rangeextenter, Wasserstoff, BEV etc umfasst.
Auch alternative Antriebe werden elektrifizierte Verbrenner in alternative Antriebe gehoben. Was für ein Quatsch. Das sind weiterhin klassische Stinker..
Dazu Absatzeinbruch von Smart, Jaguar und Honda könnte man einordnen.
Honda ist ein Randgruppen und Nischenanbieter in Europa mit Marktanteil von 0,1 Prozent in Deutschland. Vollkommen irrelevant und man kolportiert den Rückzug aus Europa.
Jaguar hat sämtliche Produktion für 12 Monate eingestellt und sich von allen alten Modellen verabschiedet, weil man in Zukunft als neu erfundene Marke nur noch Elektroautos im Luxussegment anbieten will über 100.000 Euro. Inzwischen verschiebt man wohl das Comeback um weitere 6 bis 12 Monate, weil „unerwartete“ Probleme auftraten. Man wird sehen, ob Jaguar seine bisherige Kundschaft halten kann oder eine neue mit Kampagnen erobern kann oder ob die Marke einfach eingestellt wurde. Maserati droht ein ähnliches Schicksal nach gescheiterter Elektrifizierung und 2 Liter Kompaktwagenmotörchen in Luxuswagen dir früher für 6 und 8 Zylinder standen.
Smart hat sich von seinem Konzept eines wenigen Stadtflitzers hin zu einem beliebigen chinesischen fetten SUV entwickelt mit Hartplastik zu Premiumpreisen.
Zuvor hat Smart schon in 10 Jahren 90 Prozent Absatzeinbruch gehabt. Jetzt noch mal 70 Prozent. Inzwischen einen Marktanteil von 0,1 Prozent. Die Marke ist tot. Für 8 Jahre alte BEV Smart kann man nicht mal mehr Ersatzbatterien liefern. Umsonst hat Mercedes den Klotz am Bein nicht abgestoßen.
Ähnliches Schicksal droht Mini. BMW baut schon keine BEV von denen mehr selbst in UK. Die werden inzwischen von GMW auf der Plattform des Ora 03 Funky Cat zusammengedengelt. Nur eben 10k Euro mehr angeboten.
Hier kam keine KI zum Einsatz. Was soll dieser Quatsch immer?
Volvo: Ich weiß gerade gar nicht, was du da sagen willst Schau unter Tabellen (ist im Beitrag verlinkt) https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/AlternativeAntriebe/2025/pm38_2025_Antriebe_08_25_komplett.html größter Anteil innerhalb ihrer Flotte in Prozent
An welcher Steller habe ich BEV und NEV „zusammengewürfelt“, ohne es zu kennzeichnen? Das prüfe ich gerne noch mal.
Generell sei gesagt, dass die Einstufung beziehungsweise Klassifizierung der Fahrzeuge und Antriebsarten vom Kraftfahrtbundesamt erfolgt.