comdirect legt nach: 250 Euro Girokonto-Prämie und deutlich mehr Zinsen

Die comdirect verbessert ihre Konditionen für Neukunden und bietet bis zu 3,25 Prozent Tagesgeldzinsen sowie 250 Euro Girokonto-Prämie.

Die neuen Zinssätze gelten jeweils für sechs Monate. Beim regulären Tagesgeld PLUS steigt der Zinssatz von bisher 1,75 auf 3,00 Prozent pro Jahr. Das Angebot gilt für Guthaben bis 500.000 Euro. Wer gleichzeitig ein Girokonto Aktiv eröffnet, erhält sogar 3,25 Prozent Zinsen, allerdings nur für Guthaben bis 250.000 Euro.

comdirect Girokonto Aktiv mit 250 Euro Prämie

Neben den höheren Tagesgeldzinsen verbessert die comdirect auch die Konditionen ihres Girokontos. Neukunden können sich eine Prämie von 250 Euro sichern. Das „Kleingedruckte“ dazu:

Neukunden erhalten eine Prämie von 250€, wenn sie bei der Kontoeröffnung in die Zusendung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail einwilligen und diese Einwilligung bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen. Zusätzlich müssen innerhalb der ersten 3 Monate nach Kontoeröffnung mindestens 5 Transaktionen über jeweils mindestens 25 Euro getätigt werden (Überweisung, Ein- und Auszahlung, Lastschrift oder Abhebung am Geldautomaten). Das Konto muss mindestens 12 Monate bestehen bleiben.

Das Girokonto Aktiv bietet folgende Vorteile:

250 Euro Neukundenprämie

36 Monate bedingungslos kostenlose Kontoführung

36 Monate kostenlose Kreditkarte

Kostenlose Girocard

Fünf statt bisher drei kostenlose Bargeldabhebungen

Die Kreditkarte und die Girocard lassen sich nach der Kontoeröffnung im persönlichen Bereich beantragen. Sie sind somit nicht automatisch Bestandteil der Eröffnung.

comdirect verspricht: 36 Monate „bedingungslos“ kostenlos

Wichtig ist außerdem die zeitliche Begrenzung: Die kostenlose Kontoführung und Kreditkarte sind „bedingungslos“ ausdrücklich für 36 Monate zugesagt. Welche Gebühren oder Bedingungen anschließend anfallen können, wird nicht erläutert. Auch der Zinssatz nach Ablauf der sechsmonatigen Sonderverzinsung bleibt offen.

Mit der Kombination aus höherem Tagesgeldzins und Girokonto-Prämie positioniert sich die comdirect im Wettbewerb um Neukunden deutlich offensiver. Besonders interessant ist dabei die vergleichsweise hohe Zinsgrenze. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte vor der Eröffnung dennoch die Prämienbedingungen und die langfristigen Kontokosten prüfen.

Zum Girokonto der comdirect →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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