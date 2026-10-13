Fintech

comdirect legt nach: 250 Euro Girokonto-Prämie und deutlich mehr Zinsen

René Hesse
Von

Die comdirect verbessert ihre Konditionen für Neukunden und bietet bis zu 3,25 Prozent Tagesgeldzinsen sowie 250 Euro Girokonto-Prämie.

Die neuen Zinssätze gelten jeweils für sechs Monate. Beim regulären Tagesgeld PLUS steigt der Zinssatz von bisher 1,75 auf 3,00 Prozent pro Jahr. Das Angebot gilt für Guthaben bis 500.000 Euro. Wer gleichzeitig ein Girokonto Aktiv eröffnet, erhält sogar 3,25 Prozent Zinsen, allerdings nur für Guthaben bis 250.000 Euro.

comdirect Girokonto Aktiv mit 250 Euro Prämie

Neben den höheren Tagesgeldzinsen verbessert die comdirect auch die Konditionen ihres Girokontos. Neukunden können sich eine Prämie von 250 Euro sichern. Das „Kleingedruckte“ dazu:

Neukunden erhalten eine Prämie von 250€, wenn sie bei der Kontoeröffnung in die Zusendung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail einwilligen und diese Einwilligung bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen. Zusätzlich müssen innerhalb der ersten 3 Monate nach Kontoeröffnung mindestens 5 Transaktionen über jeweils mindestens 25 Euro getätigt werden (Überweisung, Ein- und Auszahlung, Lastschrift oder Abhebung am Geldautomaten). Das Konto muss mindestens 12 Monate bestehen bleiben.

Das Girokonto Aktiv bietet folgende Vorteile:

  • 250 Euro Neukundenprämie
  • 36 Monate bedingungslos kostenlose Kontoführung
  • 36 Monate kostenlose Kreditkarte
  • Kostenlose Girocard
  • Fünf statt bisher drei kostenlose Bargeldabhebungen

Die Kreditkarte und die Girocard lassen sich nach der Kontoeröffnung im persönlichen Bereich beantragen. Sie sind somit nicht automatisch Bestandteil der Eröffnung.

comdirect verspricht: 36 Monate „bedingungslos“ kostenlos

Wichtig ist außerdem die zeitliche Begrenzung: Die kostenlose Kontoführung und Kreditkarte sind „bedingungslos“ ausdrücklich für 36 Monate zugesagt. Welche Gebühren oder Bedingungen anschließend anfallen können, wird nicht erläutert. Auch der Zinssatz nach Ablauf der sechsmonatigen Sonderverzinsung bleibt offen.

Mit der Kombination aus höherem Tagesgeldzins und Girokonto-Prämie positioniert sich die comdirect im Wettbewerb um Neukunden deutlich offensiver. Besonders interessant ist dabei die vergleichsweise hohe Zinsgrenze. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte vor der Eröffnung dennoch die Prämienbedingungen und die langfristigen Kontokosten prüfen.

Zum Girokonto der comdirect →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Das Ende von Seat: „Bitte keine Panik machen“
13.10.26 · Mobilität
waipu.tv schnürt neues TV-Paket für 4,99 Euro im Monat
13.10.26 · Schnäppchen
Trade Republic: Altersvorsorgedepot ohne Depot- und ETF-Kosten
13.10.26 · Fintech
Skoda Epiq: Neue Version des kompakten Elektroautos angekündigt
13.10.26 · Mobilität
Im Taxi mit Karte zahlen: Dafür reicht jetzt ein Smartphone
12.10.26 · Fintech
Deutsche Bahn: Fahrplan 2027 bringt neue ICE-Sprinter und stabile Preise
13.10.26 · Mobilität
crash-tarife bietet neue 5G-Angebote im Telekom- und Vodafone-Netz
13.10.26 · Tarife
Bank of Scotland legt beim Festgeld nach: Bis zu 3,60 Prozent
12.10.26 · Fintech
Visa und Mastercard holen auf: Die Girocard gerät unter Druck
13.10.26 · Fintech
Bundestag befasst sich mit Abschaffung der Krypto-Haltefrist
12.10.26 · Fintech
Du bist hier: Comdirect
mobiFlip / News / Fintech / comdirect legt nach: 250 Euro Girokonto-Prämie und deutlich mehr Zinsen