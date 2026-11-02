comdirect startet neue Depot-Aktion mit 150 Euro Bonus

Die comdirect startet eine neue Depot-Aktion, bei der Neukunden bis zu 150 Euro Prämie für die Depoteröffnung und einen Sparplan erhalten.

Die Aktion läuft vom 2. November 2026 bis zum 28. Februar 2027. Wer in diesem Zeitraum ein comdirect Depot eröffnet, kann zunächst 100 Euro erhalten. Für die vollständige Prämie von 150 Euro müssen allerdings zusätzliche Voraussetzungen erfüllt werden.

comdirect Depot-Prämie: So gibt es die 150 Euro

Die ersten 100 Euro sind an die Depoteröffnung und die Einwilligung in werbliche E-Mails gebunden. Wichtig dabei: Die Zustimmung darf bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen werden. Wer keine Werbemails erhalten möchte, erfüllt diese Bedingung entsprechend nicht.

Die Voraussetzungen im Überblick:

100 Euro Prämie für die Eröffnung eines neuen comdirect Depots

Einwilligung in werbliche E-Mails bis zum Erhalt der Prämie

Weitere 50 Euro als Zuschuss für einen Sparplan

Einrichtung des Sparplans innerhalb von drei Monaten nach Depoteröffnung

Mindestens eine Sparplanausführung innerhalb dieser drei Monate

Die zusätzlichen 50 Euro gibt es also nicht allein für die Eröffnung des Depots. Neukunden müssen innerhalb der ersten drei Monate einen Sparplan einrichten und diesen mindestens einmal ausführen lassen. Der Bonus ist ausdrücklich als Sparplanzuschuss vorgesehen.

Wer sich für die Depot-Aktion der comdirect interessiert, hat bis Ende Februar 2027 Zeit für die Teilnahme.

Die Kombination aus Depot-Prämie und Sparplanzuschuss dürfte vor allem für Anleger interessant sein, die ohnehin einen regelmäßigen Vermögensaufbau planen. Nur wegen einer einmaligen Prämie sollte man sich allerdings nicht für ein Depot entscheiden. Langfristig spielen auch die regulären Depot- und Orderkosten eine Rolle.

Zum Depot der comdirect →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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